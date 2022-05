Prof. Konrad Rejdak: Putin raczej nie cierpi na Parkinsona

Karolina Kowalska, tvn24.pl: Od kilku tygodni media z całego świata donoszą o rzekomej śmiertelnej chorobie przywódcy Rosji. Na podstawie zmienionego wyglądu - zaokrąglonej twarzy, drżenia rąk i innego niż zwykle chodu sugerują, że Władimir Putin ma nowotwór albo chorobę neurologiczną. Co pan o tym sądzi?

Prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: Poddałem ten temat dyskusji w środowisku neurologów. Autorytety w dziedzinie choroby Parkinsona zastanawiały się, czy prezydent Rosji padł jej ofiarą. Istniały ku temu przesłanki, takie jak sposób chodu. Zauważalny był charakterystyczny objaw z angielska zwany "loss of arm swing", czyli utrata lub ograniczenie typowego wymachiwania ręki przy chodzeniu. Dodatkowo widziano bardzo aktywne ruchy kończynami podczas rozmowy z rosyjskim ministrem obrony generałem Siergiejem Szojgu, jakie prezydent Putin wykonywał przy stole.

O czym to może świadczyć?

Również o dyskinezach, czyli mimowolnych ruchach, w zakresie kończyn dolnych, jak to bywa w zespole niespokojnych nóg. Jest to spektrum objawów które występują w chorobie Parkinsona lub innych tzw. zespołach parkinsonowskich. Przypomnijmy sobie sceny sprzed wojny, kiedy Putin przyjmował gości siedząc za bardzo długim stołem. Prawdopodobnie już wtedy chciał ukryć pewne objawy.

Część mediów spekulowało, że zmieniona twarz przywódcy Rosji jest wynikiem terapii onkologicznej. Inne sugerowały, że to skutek zabiegów medycyny estetycznej - wstrzyknięcia wypełniaczy.

Możliwe, że cierpi na jakiś rodzaj nowotworu - leki sterydowe wywołują często charakterystyczny objaw pełnej twarzy. Nie sądzę, by był to efekt stosowania wypełniaczy dla poprawy urody. Zdecydowanie, będzie to objaw chorobowy.