Gdzie był Putin, gdy na Moskwę jechały czołgi? Media: pił szampana na imprezie

W czasie, gdy trwał bunt Prigożyna, a na Moskwę jechały czołgi, Władimir Putin bawił się w Petersburgu, pijąc szampana na prywatnym jachcie - informuje "New York Times". Dziennikarz gazety, powołując się na źródła z otoczenia Putina ocenia, że "to najlepszy dowód, że prezydent jest oderwany od rzeczywistości".

Putin pił szampana w czasie buntu?

Nowe informacje na temat tego, gdzie w czasie buntu Prigożyna miał znajdować się Władimir Putin, w piątek przekazał rosyjski dziennikarz "New York Times'a" Michaił Zygar. Powołując się na informacje anonimowych źródeł z bliskiego otoczenia rosyjskiego dyktatora, m.in. urzędników, dziennikarzy i biznesmenów, Zygar twierdzi, że wbrew informacjom przekazanym przez rzecznika Kremla Putina wcale nie było w ten dzień w stolicy. Z jego informacji wynika, że uczestniczył on wówczas w Festiwalu Szkarłatnych Żagli w Petersburgu, jednej z najpopularniejszych tego typu imprez w Rosji.

Jak wyjaśnia "NYT", Szkarłatne Żagle to coroczna impreza organizowana w Petersburgu, w czasie której rzeką Newą płyną statki, wśród nich żaglowiec o żaglach w szkarłatnym kolorze. "Młodzi ludzie tłumnie przybywają by pić alkohol na brzegach rzeki, podczas gdy przedstawiciele rosyjskiej elity, urzędnicy i oligarchowie, spotykają się by pić szampana na swoich luksusowych jachtach", pisze gazeta. Widowisko tradycyjnie zwieńczone jest spektakularnym pokazem świateł i fajerwerkami.

"Nie inaczej było w tym roku", podkreśla Zygar, dodając, że Władimir Putin "uwielbia to święto". "Nic, nawet zbrojny bunt, nie powstrzyma go od udziału w jego ulubionej imprezie", pisze dziennikarz. Zgodnie z jego informacjami, w tym roku Putin bawił się na jachcie Jurija Kowalczuka, wpływowego oligarchy i jednego ze swoich najbliższych przyjaciół. Według jego informatorów "to najlepszy dowód na to, że prezydent jest oderwany od rzeczywistości". "Nadal wierzy, że ma wszystko pod kontrolą, i że rebelia Prigożyna nie zmieniła sytuacji politycznej w żaden sposób. Ale się myli", wskazuje dziennikarz. "Fundamentalnie zmieniła się nie tylko atmosfera wokół Putina, ale i rośnie apetyt na zmiany, nawet wśród osób bliskich prezydentowi" - ocenił.