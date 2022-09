Stoltenberg o decyzji Putina: nie pokazuje siły, a jedynie słabość

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się do propagandowych działań Władimira Putina i ogłoszonej przez niego nielegalnej aneksji czterech obwodów Ukrainy. - To moment kluczowy. Putin zmobilizował setki tysięcy dodatkowych żołnierzy, potrząsa nuklearną groźbą oraz nielegalnie anektuje tereny Ukrainy. Stanowi to najpoważniejszą eskalację od początku tej wojny - powiedział.

- Pseudoreferenda zostały zaplanowane w Moskwie i narzucone na terytorium Ukrainy z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego. To przejęcie terytorium jest nielegalne i niemające żadnej podstawy prawnej. Państwa sojuszu NATO nie uznają tych terenów jako część Rosji - oświadczył Stoltenberg.

"NATO nie jest stroną konfliktu, ale zapewniamy wsparcie dla Ukrainy"

- Wzywamy wszystkie państwa do odrzucenia tego zuchwałego przejęcia przez Rosję obcego terytorium. To są ziemie należące do Ukrainy. Donieck to Ukraina. Ługańsk to Ukraina. Chersoń to Ukraina. Zaporoże to Ukraina. Dokładnie tak samo, jak Krym, który jest Ukrainą - kontynuował.

Wspomniał przy tym - w nawiązaniu do Krymu - że to drugi raz, gdy Rosja próbuje siłą przejąć ukraińskie terytorium. - Ale nie zmienia to charakteru konfliktu. Jest to brutalna agresja Rosji na Ukrainę - podkreślił.

Przypomniał, że nie zmienia to także zobowiązania NATO do wsparcia Ukrainy. - NATO nie jest stroną konfliktu, ale zapewniamy wsparcie dla Ukrainy tak, aby Ukraina mogła zapewnić obronę swojego terytorium, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych - dodał. Zapewnił, że Sojusz jest zobowiązany do ochrony każdego członka NATO i "każdego centymetra terytorium NATO".

"Najpoważniejsza eskalacja od początku tej wojny"

Stoltenberg wcześniej o nielegalnej aneksji rozmawiał z doradcą amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakiem Sullivanem. W oświadczeniu podano, że Sullivan i Stoltenberg w reakcji na decyzję Władimira Putina wyrazili zobowiązanie, aby bronić suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

