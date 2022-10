Putin o relacjach USA - Chiny. Nazwał Nancy Pelosi "babcią"

czytaj dalej

Władimir Putin przekonywał na forum Klubu Wałdajskiego, że "to nie Rosja, ale właśnie Zachód doprowadził do dzisiejszej sytuacji i wydarzeń na Ukrainie". Szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkeviczs ocenił, że wystąpienie prezydenta Rosji to "niemal próba mowy obronnej przed trybunałem w Hadze lub Norymberdze". "Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Nadchodzi burza" - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.