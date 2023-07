Wypowiedzi Putina mają "wbić klin między Polskę i Ukrainę"

Rosjanie próbują wbić klin między Polskę i Ukrainę - stwierdziła w "Faktach po Faktach" Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, odnosząc się do ostatnich wypowiedzi Władimira Putina o Polsce. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak komentował rozważania dotyczące nowej koncepcji obrony NATO. - Strategicznie takie myślenie jest jak najbardziej celowe - zaznaczył.

Stwierdził też, że "właśnie dzięki Związkowi Radzieckiemu, dzięki stanowisku Stalina, Polska otrzymała znaczne tereny na Zachodzie, ziemie Niemiec ". - Jest właśnie tak: zachodnie terytorium obecnej Polski to podarunek Stalina dla Polaków. Czy nasi przyjaciele w Warszawie o tym zapomnieli? My przypomnimy - powiedział Putin.

Ekspertka: Rosjanie próbują wbić klin między Polskę i Ukrainę

Odnosząc się do słów Putina o Stalinie, Legucka oceniła, że "jest to skierowane w szczególności dla odbiorcy rosyjskiego i być może międzynarodowego". - I jest taka kwestia, że Władimir Putin, który został osłabiony wewnętrznie przez bunt Prigożyna, teraz ponownie próbuje się kreować jako ten silny przywódca - stwierdziła.

Pytania o nową koncepcję obrony NATO

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji STRATPOINTS, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odniósł się do wypowiedzi byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja, który stwierdził, że przyjęte na szczycie NATO w Wilnie plany obronne Sojuszu "dostosowują koncepcję obrony wysuniętej do potrzeb II zimnej wojny z Rosją". "Można ją określić mianem doktryny obrony uprzedzającej. Jej politycznym znakiem firmowym jest gotowość do obrony 'każdego cala' terytorium sojuszniczego" - napisał.

Gość TVN24 był pytany, co to dokładnie oznacza i czy na przykład przyznajemy sobie prawo do uderzenia w wagnerowców na Białorusi tuż przy naszej granicy, zanim oni uderzą w nas. - Strategicznie oczywiście takie myślenie jest jak najbardziej celowe, natomiast jeżeli odnosimy się do obecnej sytuacji, absolutnie nie - odparł płk Matysiak.