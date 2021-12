Putin o "rzeczowej i konstruktywnej" rozmowie z Bidenem

Prezydent Władimir Putin powiedział w środę, że w ciągu tygodnia wyśle do Waszyngtonu propozycje kontynuacji jego rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem w sprawie Ukrainy - podała Agencja Reutera. Mówiąc o ewentualnym członkostwie Ukrainy w NATO, Putin stwierdził, że wejście tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego niepokoi Moskwę, ponieważ wówczas - jak ocenił - na jej terytorium pojawiłyby się "odpowiednie kontyngenty wojskowe, bazy i zagrażające Rosji uzbrojenie".

Członkostwo Ukrainy w NATO

Prezydent Rosji przekonywał, że w poprzednich dekadach Rosja wciąż oświadczała, iż niepokoi ją rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak "infrastruktura Sojuszu w sposób nieunikniony przybliżała się do granic" rosyjskich. - Teraz widzimy zestawy obrony przeciwrakietowej w Polsce i Rumunii. Mamy podstawy, by sądzić, że to samo wydarzy się w przypadku przyjęcia Ukrainy do NATO, ale już na terytorium ukraińskim. Jak możemy o tym nie myśleć? - powiedział Putin.