Putin o Nawalnym: Wygląda to tak, jakby sam chciał być zatrzymany. Zrobił to, co chciał. O czym tu mówić?

Zignorował prawne wezwanie, ogłoszono że jest poszukiwany. On wiedząc o tym, przyjechał do Rosji. Wygląda to tak, jakby świadomie chciał być zatrzymany - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin o opozycjoniście Aleksieju Nawalnym.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w środę w Genewie z prezydentem USA Joe Bidenem. Po spotkaniu Putin przemawiał na konferencji prasowej. Dziennikarze pytali go między innymi o Aleksieja Nawalnego. Putin odparł, że opozycjonista świadomie łamał prawo.

- Człowiek ten wiedział, że łamie obowiązujące w Rosji prawo. Jako osoba dwukrotnie skazana, musiał się meldować. Celowo i świadomie ignorując to prawo, wyjechał za granicę, żeby się leczyć - mówił prezydent Rosji.

Dodał, że jak tylko Nawalny wyszedł ze szpitala "został wezwany" do Rosji. - Nie stawił się, zignorował prawne wezwanie, ogłoszono że jest poszukiwany. On wiedząc o tym, przyjechał (do Rosji - red.). Wygląda to tak, jakby świadomie chciał być zatrzymany. Zrobił to, co chciał. O czym tu mówić? - powiedział Putin.

Nawalny w kolonii karnej

Aleksiej Nawalny trafił do niemieckiego szpitala po próbie otrucia. Wrócił do Rosji w styczniu, został aresztowany na lotnisku w Moskwie i osadzony w kolonii karnej. Prowadził głodówkę, po której trafił do szpitala. 7 czerwca został ponownie przewieziony ze szpitala na terenie zakładu karnego we Włodzimierzu do kolonii karnej w Pokrowie.

Aleksiej Nawalny skazany na 2,5 roku kolonii karnej Reuters

Autor:ads/kab

Źródło: Reuters, tvn24.pl