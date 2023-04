W RPA "pracują nad problemem" nakazu aresztowania Putina. Czy dyktator przyjedzie na szczyt?

Wiodąca partia opozycyjna, Sojusz Demokratyczny, wezwała do aresztowania Putina, jeśli przyjedzie do RPA. Jednak partie lewicowe, w tym Komunistyczna Partia Republiki Południowej Afryki będąca bliskim sojusznikiem rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, wezwały rząd do powitania dyktatora Rosji i do wycofania się z MTK.