Świat Donald Trump zmienia wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy. Dwa słowa Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Zalewski o spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO. "Od samego początku spotkaliśmy się z solidarnością" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMILY CURIEL

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Donald Trump rozmawiał w czwartek z mediami w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie spędzał Święto Dziękczynienia. Spotkał się tam z szefem NATO Markiem Rutte. W opublikowanym wcześniej przez Biały Dom wspólnym oświadczeniu Trump i Rutte przekazali, że podczas spotkania omówili, "jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt".

Oświadczenie to Trump udostępnił również w swoich mediach społecznościowych, jednak dokonał w nim zmiany. Amerykański prezydent dodał dwa słowa: "oraz Ukraina". Zapis został zmieniony tak, by stwierdzał, że to "Rosja oraz Ukraina" muszą unikać takich działań.

Przedstawiciel NATO poinformował serwis Politico, że pierwotny komunikat był oficjalnym, wspólnie uzgodnionym stanowiskiem obu stron. Według Politico sugeruje to, że Trump później jednostronnie zmodyfikował treść komunikatu.

Oświadczenie Donalda Trumpa po spotkaniu z Markiem Rutte Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Amerykańskie wojska w Europie tematem spotkania Trumpa z Rutte

Podczas rozmowy z dziennikarzami amerykański prezydent przekazał, że razem z Rutte "długo" rozmawiali o kwestii rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Ponownie zarzucił przy tym Europejczykom, że "nie byli zbyt pomocni w kwestii Iranu".

- Nie byli zbyt pomocni, ale zdobyliśmy Grenlandię. (...) Jest trzy razy większa od Teksasu i szczerze mówiąc, to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej na to patrzeć - powiedział Trump. Odniósł się do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa Arktyki, które zezwala USA na budowę dwóch nowych baz wojskowych na wyspie. - Teraz, jak wiecie, (Europejczycy) są zaangażowani razem z nami. Są w różnych częściach Iranu i świetnie sobie radzą - dodał.

Trump przekazał, że większość jego środowej rozmowy z sekretarzem generalnym NATO poświęcona była wojnie w Ukrainie. Wyraził ponownie przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin "chciałby zakończyć wojnę". - Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga - dodał.

Zaznaczył, że również Ukraina i NATO chciałyby końca wojny. - Druga strona chciałaby, by to się zakończyło. NATO by chciało, by to się zakończyło. Właśnie zamówili 750 samolotów F-35. To wielkie zamówienie. (...) Szkoda, że czują, że ich potrzebują - powiedział.

Trump o Putinie na szczycie G20 i w grupie G8

14 i 15 grudnia w Miami na Florydzie odbędzie się szczyt grupy G20. Na szczyt zaproszony został między innymi Władimir Putin. Trump przyznał dziennikarzom, że nie wie, czy Putin się pojawi. - Ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może - powiedział. Jak dodał, "niektórym osobom by się to nie spodobało". Niedawno 20 kongresmenów, zarówno demokratów, jak i republikanów, wystosowało list do Trumpa, wzywając go do wycofania zaproszenia dla przywódcy Rosji na szczyt w Miami.

Trump ocenił też, że Władimir Putin "był bardzo urażony" usunięciem Rosji z grupy G8. - Kiedy był członkiem G8, prezydent Obama chciał, żeby go stamtąd usunięto. Gdyby pozostał członkiem tej grupy, być może nie mielibyśmy teraz tej wojny. Był bardzo urażony tym, co się wtedy wydarzyło. A teraz mamy G7 - podkreślił Trump. Członkostwo Rosji w G8 zostało zawieszone w 2014 roku po nielegalnej aneksji Krymu. Trzy lata później Rosja ogłosiła, że opuszcza grupę.

- Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby Putin był z nami. Uważam, że była to znacznie silniejsza grupa, kiedy Rosja była jej członkiem - dodał. - Spotykamy się i rozmawiamy o Rosji, o Ukrainie. Mówię: czy nie byłoby lepiej, gdyby była tu też Rosja? - pytał Trump.