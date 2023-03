Reakcje na decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie Putina

Kułeba: międzynarodowi przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

Daniłow: siły obrony Ukrainy są gwarantem dostarczenia Putina na ławę oskarżonych

Podolak: nakaz aresztowania Putina to sygnał dla elit rosyjskich

Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, odnosząc się do decyzji MTK, stwierdził, że "to po pierwsze konkretny sygnał dla elit rosyjskich o tym, co z nimi będzie dalej i dlaczego nie będzie już 'tak jak wcześniej'". Dodał następnie: "po drugie, jest to początek końca Federacji Rosyjskiej w obecnym kształcie na arenie międzynarodowej".