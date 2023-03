Ekspert o tym, co "boli Putina najbardziej". "Paranoja reżimu wzrosła"

Żarty i memy o Władimirze Putinie są dla niego groźniejsze, niż nazywanie go zbrodniarzem wojennym - uważa Srdźa Popović, wykładowca Colorado College i serbski aktywista nominowany w 2012 roku do Pokojowej Nagrody Nobla.

- Wyśmiewające Putina memy i żarty odzierają go z iluzji siły, która zapewnia mu władzę. To one bolą go najbardziej - ocenił dyrektor organizacji CANVAS zajmującej się promocją protestów za pomocą metod pokojowych.