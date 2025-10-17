Logo strona główna
Świat

Czy państwo członkowskie powinno zatrzymać samolot z Putinem na pokładzie? Rzecznik KE nie chce spekulować

Władimir Putin
Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni
Źródło: Reuters
Komisja Europejska popiera Międzynarodowy Trybunał Karny, ale nie chce spekulować, co się stanie, jeśli samolot z Władimirem Putinem przeleci nad państwem członkowskim Unii Europejskiej w drodze do Budapesztu. Przywódca Rosji jest ścigany przez MTK. Nie wiadomo, jaką trasą uda się do stolicy Węgier.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump przekazał w czwartek, że w ciągu dwóch tygodni ma spotkać się z Władimirem Putinem w Budapeszcie, żeby omówić perspektywy zakończenia wojny w Ukrainie.
  • Putin jest ścigany nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego wydanym w 2023 roku za "zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji".
  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w piątek, że wciąż nie została ustalona trasa, jaką Władimir Putin miałby się udać do Budapesztu. Zarówno Węgry, jak i wszystkie kraje sąsiadujące z nią, są stronami Traktatu Rzymskiego.
  • Więcej o dzieciach porwanych z Ukrainy można dowiedzieć się z filmu dokumentalnego na TVN24+.

Dziennikarze zapytali rzecznika Komisji Europejskiej, czy jeśli samolot z Władimirem Putinem na pokładzie przeleci nad państwem członkowskim Unii Europejskiej, które jest również stroną MTK, to czy to państwo musi aresztować Putina na mocy nakazu aresztowania wydanego przez MTK.

- Nie będziemy snuć żadnych przewidywań na nadchodzący tydzień ani kolejne tygodnie. Nie będziemy na tym etapie spekulować ani przesądzać, co może się wydarzyć w przyszłości - odparł rzecznik KE Anouar El Anouni.

Jak dodał, stanowisko KE jest zawsze jasne. - Popieramy Międzynarodowy Trybunał Karny i zasady określone w Statucie Rzymskim. Szanujemy niezależność i bezstronność sądu. Jesteśmy głęboko zaangażowani w międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i walkę z bezkarnością. Przypomnę konkluzje Rady z 2023 roku, w których wezwała ona wszystkie państwa do zapewnienia pełnej współpracy z sądami, w tym poprzez szybkie wykonanie zaległych nakazów aresztowania - podkreślił.

Viktor Orban i Władimir Putin
Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Donald Trump
Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał wobec Putina 17 marca 2023 roku nakaz aresztowania w związku z działaniami, jakie Rosja podejmowała na Ukrainie i które - zgodnie z artykułem 8. Statutu Rzymskiego (dokumentu będącego podstawą powstania i funkcjonowania MTK) - są zbrodniami wojennymi (przymusowe przesiedlenia do Rosji - w ocenie MTK istniejące dowody związane z działaniami rosyjskiej armii na Ukrainie pozwalają na rozszerzenie zarzutów).

Nie wiadomo, jak Putin ma dotrzeć do Budapesztu

Spotkanie Trumpa i Putina, które ma odbyć się w Budapeszcie, rodzi pytania o to, w jaki sposób rosyjski przywódca dotrze do stolicy Węgier.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w piątek dziennikarzom, że nie zostało jeszcze ustalone, jaką trasą jego szef miałby dotrzeć do Budapesztu.

Trasa lotu nad Białorusią, Polską i Słowacją jest bardzo mało prawdopodobna ze względu na politykę i istotną rolę Warszawy we wspieraniu Ukrainy. Dużo bardziej realne jest wykorzystanie trasy nad Morzem Czarnym i terytorium Bułgarii i dalej - Serbii, relacje których z Moskwą są lepsze niż Rumunii. Ta ostatnia - podobnie jak Polska - wielokrotnie otwarcie krytykowała rosyjskie działania wobec Ukrainy. Ponadto w przestrzeń powietrzną Rumunii we wrześniu wtargnął znad terytorium Ukrainy rosyjski dron.

Możliwym rozwiązaniem jest także wybór trasy nad Morzem Śródziemnym i Adriatyckim, a następnie na przykład nad Albanią lub Czarnogórą i dalej nad Serbią. Jednak w tym ostatnim przypadku jest to dyskusyjne o tyle, że Rosja jest oskarżana o próbę przeprowadzenia w Czarnogórze zamachu stanu w 2016 roku, co miało uniemożliwić wejście tego kraju do NATO.

Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
BIZNES
Prezydent Syrii Ahmad al-Szara podczas wizyty w Moskwie
Prezydent Syrii chce "przedefiniować" relacje z Moskwą

Istnieje już precedens w sprawie prezydenta Rosji

Kraje uznające jurysdykcję MTK mają obowiązek aresztowania i przekazania MTK poszukiwanych osób, jeśli te znajdują się na terytorium kontrolowanym przez te państwa. Zgodnie z artykułem 27. Statutu MTK osoby ścigane nie korzystają z immunitetów przysługujących głowom państw czy dyplomatom, co jest podstawą do ich zatrzymania i przekazania Trybunałowi.

Mimo tego jest nieprawdopodobne, aby podobna praktyka miała zastosowanie wobec Putina. Istnieją w tym przypadku precedensy - już po wydaniu nakazu rosyjski przywódca odwiedzał Mongolię, która jest stroną porozumienia o MTK, gdzie nie został aresztowany. Podobnie wyglądała kwestia premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który nie został zatrzymany podczas pobytu na Węgrzech w czasie, gdy był objęty nakazem aresztowania przez Trybunał.

Bez woli politycznej po stronie mocarstw - w tym USA (które co prawda podpisały statut, ale później wycofały podpis) - nie ma realnych szans na wykonywanie nakazów MTK wobec polityków będących liderami krajów o dużym potencjale politycznym i wojskowym, w tym zwłaszcza będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, tak jak jest to w przypadku Rosji. Tym bardziej w omawianej sytuacji, gdy planowane spotkanie jest częścią wysiłków pokojowych prezydenta USA i ma - w założeniu - doprowadzić do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP POOL

Władimir PutinKomisja EuropejskaMiędzynarodowy Trybunał KarnyWęgryRosjaKremlViktor OrbanUkrainaDonald TrumpPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiEuropa
