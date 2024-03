Władimir Putin w maju poleci do Chin, gdzie spotka się z Xi Jinpingiem - poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Portal Politico podał z kolei, że w tym samym miesiącu chiński przywódca po raz pierwszy od czasu pandemii odwiedzi Europę i w Paryżu spotka się z Emmanuelem Macronem.

Agencja Reutera podała we wtorek, powołując się na pięć źródeł zaznajomionych ze sprawą, że Władimir Putin w maju uda się z oficjalną wizytą do Chin, gdzie spotka się z Xi Jinpingiem. Byłaby to pierwsza zagraniczna podróż rosyjskiego dyktatora w kolejnej kadencji prezydenckiej po "wyborach" zakończonych w niedzielę.

Reuters zauważa, że chiński przywódca, obok przywódców Indii i Korei Północnej, był tym, który pogratulował Putinowi zwycięstwa w głosowaniu, podczas gdy liderzy zachodniego świata potępili te tak zwane wybory, uznając je za niesprawiedliwe i niedemokratyczne.

Putin odwiedzi Chiny

Jedno ze źródeł agencji podało, że podróż Putina do Chin prawdopodobnie odbędzie się w drugiej połowie maja. Dwa źródła przekazały, że nastąpi to przed zaplanowaną podróżą Xi do Europy.

Moskwa na razie nie potwierdza tych doniesień. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o plany co do tej podróży, odpowiedział, że obecnie "przygotowywanych jest kilka prezydenckich wizyt i spotkań wysokiego szczebla" i gdy będą się zbliżać, to wydany zostanie stosowny komunikat.

Rosja i Chiny utrzymują bliską współpracę, w czasie gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nakładają sankcje na oba te kraje, w szczególności na Rosję. W niedzielę Putin mówił dziennikarzom, że Moskwa i Pekin mają podobne spojrzenie na sprawy globalne i w kolejnych latach będą nadal rozwijać relacje. Ostatnie spotkanie obu przywódców odbyło się w październiku 2023 roku w Pekinie. Wcześniej w marcu Xi odwiedził Moskwę.

Politico: Xi Jinping poleci do Francji

Jednocześnie media informują o planowanej wizycie Xi Jinpinga w Europie, która miałaby być jego pierwszą podróżą na Stary Kontynent od wybuchu pandemii Covid-19. Portal Politico, powołując się na swoje źródła w Paryżu i Brukseli, podał w poniedziałek, że Xi w maju poleci do Francji i spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Spotkanie obu przywódców zbiegłoby się z 60. rocznicą nawiązania relacji dyplomatycznych między oboma krajami i według Politico miałoby związek z chęcią Pekinu do "odbudowania nadszarpniętych stosunków z Europą", wynikających z bliskiego partnerstwa Pekinu z Moskwą. Miałoby być także okazją do omówienia istotnych kwestii, takich jak transformacja ekologiczna.

Jedno ze źródeł portalu wskazuje jednak, że we Francji nastroje towarzyszące przygotowaniom do tej wizyty nie są tak optymistyczne, jak dekadę temu, przy 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych. Tym razem wydarzenie będzie miało "mniej uroczysty" charakter, biorąc pod uwagę to, co jest obecnie w stawce, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i geopolityczne. Ostatnie spotkanie Macrona z Xi odbyło się w kwietniu zeszłego roku w Chinach.

Rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy

Zarówno Reuters, jak i Politico piszą o możliwym zaangażowaniu Chin w kwestię rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy. Reuters podaje, że Chiny rozważają możliwość wzięcia udziału w takich rozmowach, które miałyby się odbyć w nadchodzących miesiącach za pośrednictwem neutralnej Szwajcarii, o czym w poniedziałek powiedział ambasador Chin w Bernie Wang Shihting.

Politico podaje z kolei, że Chiny próbują przekonać Europę, by pozwoliła Rosji uczestniczyć w potencjalnych rozmowach pokojowych w Szwajcarii. Źródła portalu twierdzą, że w przeciwnym razie Pekin takie rozmowy zbojkotuje.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: Reuters, Politico