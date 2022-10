Na Kremlu "rosnąca krytyka Putina za jego plecami", "wskazywanie palcem" winnych

"Wybuchy krytyki" po "desperackiej próbie odwrócenia ostatnich strat na polu bitwy" i "wskazywanie palcem" winnych sytuacji na froncie - tak atmosferę na Kremlu opisuje "Washington Post". Powołuje się na relacje anonimowych urzędników i biznesmenów i dodaje, że chociaż nie ma informacji, by ktoś z otoczenia Władimira Putina odważył się mu rzucić jawne wyzwanie, to nadchodzące tygodnie mogą być "kluczowe" dla przyszłości rosyjskiego przywódcy.

Według amerykańskiego dziennika krytyka tych działań jest "najwyraźniejszą oznaką zawirowań wewnątrz rosyjskiego kierownictwa nad zarządzaniem wojną, która poszła katastrofalnie źle dla Moskwy , zmuszając Putina w zeszłym miesiącu do zarządzenia mobilizacji setek tysięcy żołnierzy w "desperackiej próbie odwrócenia ostatnich strat na polu bitwy".

Informacje przekazane prezydentowi Joe Bidenowi

Jak napisał "Washington Post", informacja została uznana za na tyle istotną, że włączono ją do codziennego briefingu wywiadowczego prezydenta Joe Bidena i - według osób zaznajomionych ze sprawą - przekazana innym amerykańskim urzędnikom, które wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości.

"Washington Post" o lojalności współpracowników Putina

"Washington Post" napisał, że liczba osób, które Putin zalicza do bliskich lub zaufanych współpracowników i doradców, jest niewielka i składa się głównie z kolegów z czasów, gdy służył jako oficer KGB, oraz tych, których poznał, gdy był zastępcą mera Petersburga w latach 90., po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Dziennik podkreślił, powołując się na dane wywiadowcze, że w związku z brakiem sukcesów wojskowych w Ukrainie niekwestionowana lojalność współpracowników, jaką do tej pory cieszył się Putin, może się zmniejszać. Agenci wywiadu zastrzegli jednocześnie, że nie ma żadnych oznak, by rosyjski przywódca byłby bliski odsunięcia na bok.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że wśród rosyjskich przywódców zdarzały się spory i debaty, kiedy Putin stawał przed kluczowymi decyzjami, jak na przykład ogłoszona przed kilkoma tygodniami częściowa mobilizacja na wojnę w Ukrainie. - W takich momentach pojawiają się różnice zdań. Niektórzy uważają, że powinniśmy działać inaczej - powiedział w rozmowie z "Washington Post". - Ale to wszystko jest częścią zwykłego procesu pracy - dodał.

Zapytany o różnice zdań w wewnętrznym kręgu Putina, Pieskow powiedział: "Są robocze spory - o gospodarkę, o prowadzenie operacji wojskowej. Są spory o system edukacji. Jest to część normalnego procesu pracy i nie jest to oznaka żadnego rozłamu" - przekonywał. Jednocześnie podkreślił, że doniesienia amerykańskiego wywiadu o osobie z wewnętrznego kręgu Putina, która bezpośrednio rzuca wyzwanie rosyjskiemu przywódcy, są "absolutnie nieprawdziwe".

"Rzadko spotykany wybuch niezadowolenia"

Sytuacja na froncie w Ukrainie i szereg porażek skutkujących wycofywaniem się wojsk Rosji z zajmowanych dotąd terenów Ukrainy, doprowadziła do publicznej krytyki pod adresem rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i najwyższych generałów w - jak to określa "Washington Post" - "rzadko spotykanym wybuchu niezadowolenia".

Ramzan Kadyrow , przywódca rosyjskiej Republiki Czeczeńskiej, który wysłał czeczeńskie oddziały do inwazji w Ukrainie, w ostatnich dniach zaatakował najwyższego generała i powiedział, że powinien zostać zdegradowany do stopnia szeregowca - pisze amerykański dziennik. Kadyrow za porażki obwinił generała Aleksandra Łapina, który bezpośrednio odpowiada za wojska w Donbasie , i skrytykował szefa Sztabu Generalnego generała Walerija Gierasimowa.

"Przez te wszystkie miesiące słyszeliśmy, że połowa świata jest po naszej stronie. Ale teraz ani Modi, ani Xi tego nie popierają" - powiedział rosyjski urzędnik, odnosząc się do premiera Indii Narendry Modiego i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga , którzy podczas szczytu w zeszłym miesiącu w Uzbekistanie dystansowali się od wojennej aktywności Kremla.

"Wskazywanie palcem" winnych

Wysocy urzędnicy do spraw bezpieczeństwa w Europie powiedzieli, że nie mają informacji, że ktokolwiek odważył się bezpośrednio rzucić wyzwanie Putinowi w trakcie wojny w Ukrainie, i dodali, że nie wiedzą o tym, że amerykański wywiad donosił o krytyce wymierzonej w Putina.

Mimo to - jak pisze dalej "Washington Post" - niektórzy z tych urzędników stwierdzili, że "pęknięcia są coraz bardziej widoczne w wielu warstwach rosyjskiego systemu". Powołali się na doniesienia o "wybuchach krytyki" i "wskazywaniu palcem" na rosyjskie wojsko, służby bezpieczeństwa i regionalne rządy, które zmuszają mężczyzn w wieku poborowym do wstępowania do armii.