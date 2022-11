Władimir Putin "jest już postacią bardzo niewygodną". Czy jego obalenie wystarczy, by zmienić Rosję?

Prezydent Rosji Władimir Putin "nie jest już nikomu potrzebny" - twierdzi rosyjski dysydent Jurij Felsztinski w rozmowie z niezależnym kanałem na Telegramie - Możem Objasnit'. Jego zdaniem warunkiem zmiany reżimu w Rosji nie jest odsunięcie od władzy Putina, ale obalenie rządów służb specjalnych, zwłaszcza Federalnej Służby Bezpieczeństwa. A to - jak zaznacza Felsztinski - o wiele trudniejsze zadanie.

Jurij Felsztinski, autor słynnej książki "Wysadzić Rosję ", poświęconej rosyjskiej FSB, jest zdania, że pozycja Władimira Putina w elitach władzy znacznie osłabła po niedawnych porażkach na Ukrainie , szczególnie wyzwoleniu przez ukraińskie wojska Chersonia. "On jest już postacią bardzo niewygodną, lekceważoną. Nikt nie chce z nim rozmawiać ani siedzieć przy stole negocjacyjnym. (Putin) nie jest już nikomu potrzebny" - przekonywał Felsztinski.

Sytuacja bez wyjścia

"Ta porażka stanie się jednak oczywista wyłącznie w przypadku, gdy Zachód zmieni swoje nastawienie do wojny. Dotychczas Zachód dążył do tego, by utrzymywać konflikt w granicach Ukrainy i Rosji, nie przekazując przy tym (Kijowowi) broni ofensywnej i uniemożliwiając tym samym Ukraińcom ostrzeliwanie celów w Rosji i na Białorusi. W takich warunkach Ukraina nie może zwyciężyć w tej wojnie" - uważa Felsztinski.