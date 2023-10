Władimir Putin - informacje o stanie zdrowia pochodzą z tajemniczego konta na Telegramie

Czy Władimir Putin przeszedł niedawno zawał i jest w ciężkim stanie? To pytanie zadały sobie tysiące osób na całym świecie. Informacja pochodzi z tajemniczego konta na Telegramie, które w ciągu doby zyskało pięć tysięcy nowych obserwujących. Kreml mówi o "mistyfikacji". Eksperci, na których powołuje się amerykańska agencja Associated Press, twierdzą, że konto nie pierwszy raz podaje fałszywą informację. Specjaliści dodają, że popularność pogłosek o sobowtórach i złym stanie zdrowia ma związek z coraz większą niechęcią do Putina.

Władimir Putin. Informacje o zawale serca - co udało się ustalić?

Wpis o zawale Putina na Telegramie

"Jego szyderczy i lekceważący stosunek do Kremla przemawia do anglojęzycznej publiczności. Temu kanałowi brakuje wiarygodności, ponieważ już wcześniej podawał fałszywe informacje na temat stanu zdrowia Putina" - powiedział agencji AP profesor studiów rosyjskich i euroazjatyckich na Uniwersytecie Waszyngtońskim, Scott Radnitz.

Na Telegramie w języku rosyjskim post został wyświetlony ponad 400 tysięcy razy i został podany dalej na inne kanały około 22 tysięcy razy. Od poniedziałku do wtorku kanał zyskał co najmniej 5 tysięcy subskrybentów. Eksperci twierdzą, że choć pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, kto prowadzi kanał, jego autor pozostaje anonimowy.

Popularne konta na Telegramie szerzą nieprawdziwe informacje

"Wielu zachodnich obserwatorów chce, żeby to była prawda"

"Wielu zachodnich obserwatorów, w tym dziennikarzy, chce, żeby to była prawda. Ma to związek z ich sprzeciwem wobec wojny i niechęcią do Putina. To sprawia, że czasami stajemy się nieostrożni (w powielaniu informacji - red.) - powiedział AP dr Jon Roozenbeek.