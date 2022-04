Sara J. Bloomfield, dyrektorka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie o historii jako narzędziu w rękach Putina

Sara J. Bloomfield, dyrektorka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w rozmowie z Jackiem Stawiskim opisywała - na przykładzie Władimira Putina - to, w w jaki sposób historia może być wykorzystywana do celów politycznych. Stwierdziła, że "to, jak Putin wykorzystał drugą wojnę światową, historię Holocaustu, to jak chce na nowo pisać historię i zrobić z niej broń dla celów politycznych i wojskowych, to jest bardzo ważna lekcja na przyszłość".

Sara J. Bloomfield, dyrektorka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie rozmawiała z Jackiem Stawiskim w 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W dyskusji poruszono temat tego w jaki sposób historia może być wykorzystywana do celów politycznych. - Międzynarodowe normy legły w gruzach przez brutalną, niesprowokowaną inwazję. Myślę, że jest bardzo ważne abyśmy wiedzieli, że to, jak Putin wykorzystał drugą wojnę światową, historię Holocaustu, to jak chce na nowo pisać historię i zrobić z niej broń dla celów politycznych i wojskowych, to jest bardzo ważna lekcja na przyszłość. Zawsze, gdy dyktatorzy próbują pisać historię na nowo, gdy ktokolwiek próbuje pisać historię na nowo i wykorzystuje ją, żeby promować swoje własne cele, powinniśmy mieć się na baczności - stwierdziła Bloomfield.

Bloomfield mówiła także, że "traktowanie historii jako broni trwa już długi czas". - Jedną z rzeczy, które na to pozwalają, są media społecznościowe, zdolność wykorzystywania propagandy w mediach społecznościowych, prowokowania ludzi. Co widzimy? Dojście do władzy rasizmu, antysemityzmu, etnonacjonalizmu, teorii spiskowych, tego co sprzeczne z pokojem i suwerennością narodów. Jestem zaniepokojona tym, co to oznacza dla przyszłości, demokracji, wolności. Ważne, żebyśmy pamiętali czemu Putin to robi, on kłamie na temat historii, paktu Ribbentrop-Mołotow, oskarża Polskę o wywołanie drugiej wojny światowej. Co za oburzające stwierdzenie - mówiła dalej dyrektorka Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Z Sarą J. Bloomfield rozmawiał Jacek Stawiski TVN24

Powstanie w getcie warszawskim

Dokładnie 79 lat temu, 19 kwietnia 1943, rozpoczęło się powstanie w getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej oraz pierwsze powstanie wielkomiejskie w okupowanej Europie.

Bezpośrednią przyczyną, wywołanego przez żydowskie podziemne formacje zbrojne powstania, była decyzja Niemców o likwidacji getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) stawili opór ponad 2 tys. żołnierzy z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa oraz formacji pomocniczych. Powstańcy walczyli do 16 maja 1943 roku.

