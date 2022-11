Władimir Putin i jego "katastrofalny błąd". Rosjanie zaczynają myśleć, "co będzie dalej"

Rozmówca Reutersa zauważa jednocześnie, że wojna wzmocniła ukraińską państwowość i NATO , osłabiając tym samym Putina. "Ludzie widzą, że popełnił duży błąd. Oni (Rosjanie) nie mieli planu B – myśleli, że to będzie naprawdę łatwe" - dodaje. Jego zdaniem niepowodzenia Rosjan na froncie i polityczny chaos związany z decyzją o inwazji "musi oznaczać, że ludzie coraz więcej mówią o zmianie władzy, mówią więcej o tym, co będzie dalej, wyobrażają sobie życie bez" Putina u władzy - komentuje dalej urzędnik, zaznaczając jednocześnie, że nie twierdzi, że taka gruntowna zmiana mogłaby nastąpić w najbliższym czasie. Podkreśla, że choć zmiana przywódcy w Rosji jest "mało prawdopodobna", to jednak połowa lat dwudziestych XXI wieku zaczyna wyglądać "bardziej interesująco"

Zwrot Rosji ku Azji

Największa konfrontacja z Zachodem od 60 lat

Rozmówca Reutersa wskazuje też, że rosyjska gospodarka, w związku z licznymi sankcjami, skurczy się o co najmniej 4,5 procenta w 2022 roku, a jeszcze bardziej skurczy się w przyszłym roku. Twierdzi także, że na razie nic nie wskazuje na to, by Rosja była gotowa do poważnych negocjacji ze stroną ukraińską. I prognozuje, że "to będzie nadal długi, trudny, krwawy konflikt".