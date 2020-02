Putin i Łukaszenka w Soczi. Rosyjska delegacja rządowa nie dotarła, ale jest "osoba, bez której nie można się obejść"

Prezydenci Rosji i Białorusi, Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka, spotkali się w piątek w Soczi, by omówić kwestie obustronnej współpracy. Rozmowy rozpoczęły się bez udziału rosyjskiej delegacji rządowej. W dotarciu na miejsce przeszkodziła pogoda.

Pieskow też nie dotarł

- Sytuacja ta nie wpłynęła na negocjacje Putina i Łukaszenki - uspokajał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który również nie mógł dostać się do Soczi. Przyznał, że "nie jest dobrze, iż przedstawiciele rządu nie zdążyli na rozpoczęcie negocjacji, ale osoba, bez której nie można się obejść, jest tam obecna", mając na myśli Władimira Putina.

Delegacja decyduje, co robić dalej. Według Pieskowa, trzeba najpierw zatankować, ponieważ w samolocie zabrakło paliwa. Później maszyna odleci do Soczi lub wróci do Moskwy - przekazało w depeszy Echo Moskwy.