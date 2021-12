BiełTA: Putin i Łukaszenka rozmawiali telefonicznie. "Poruszono w szczególności sferę obronności"

Do końca listopada przy granicy obowiązywał stan wyjątkowy, co wiązało się z zakazem wstępu na ten teren między innymi dziennikarzy i aktywistów z organizacji pozarządowych, w tym medyków. Od grudnia zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o ochronie granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński wydał na tej podstawie trzy rozporządzenia. Jedno z nich mówi o tym, że "wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r".