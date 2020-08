Putin i Łukaszenka omówili "aktualne kwestie dalszego rozwoju bratnich stosunków"

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka rozmawiali między innymi o zatrzymanych wcześniej w pobliżu Mińska Rosjanach i strona rosyjska "wyraziła przekonanie, że sytuacja, która powstała, zostanie uregulowana w duchu wzajemnego zrozumienia, charakterystycznego dla współpracy obu krajów" - podano w oświadczeniu służb prasowych Kremla. Moskwa - jak zapewnił Kreml - jest zainteresowana utrzymaniem stabilnej sytuacji wewnętrznej na Białorusi i tym, by wybory prezydenckie 9 sierpnia odbyły się w spokojnej atmosferze.

O rozmowie przywódców poinformowała także państwowa białoruska agencja BiełTA. "Prezydenci ustalili, że każdy fakt zostanie zbadany w sposób rzeczowy i staranny, tak aby ustalone zostały prawdziwe przyczyny powstałej sytuacji, a winni zostali znalezieni i pociągnięci do odpowiedzialności" - relacjonowała BiełTA.

Mieli "przeniknąć" na terytorium Białorusi

Według strony białoruskiej mieli oni przeniknąć na terytorium Białorusi w celu zdestabilizowania sytuacji przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Rosja twierdzi, że mężczyźni przebywali na Białorusi tymczasowo, zatrzymując się w czasie podróży do krajów trzecich. MSZ w Moskwie zażądało uwolnienia zatrzymanych.

Pięcioro kandydatów w wyścigu o najwyższy urząd w państwie

Od 4 do 8 sierpnia trwa głosowanie przedterminowe. Każdy uprawniony do oddania głosu bez podania przyczyny może w tych dniach zagłosować w dowolnym lokalu. Zdaniem obrońców praw człowieka ten rodzaj głosowania stwarza na Białorusi pole do licznych nadużyć. Obrońcy praw człowieka informują również o wielu przypadkach zatrzymań przez milicję niezależnych obserwatorów. Skarżą się na nich członkowie komisji, zarzucając aktywistom, że utrudniają im pracę.