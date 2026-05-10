Świat Putin "gotowy" na rozmowę, ale stawia warunki. Wskazał mediatora

Przywódca Rosji Władimir Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Powiedział też, że "jest gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim", ale w stolicy Rosji. - Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy - stwierdził. Potem dodał jednak, że możliwe byłoby spotkanie z Zełenskim "w kraju trzecim, gdyby zawarte zostało długotrwałe porozumienie pokojowe".

Mówił też, że Moskwa "jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy".

Niemiecka agencja prasowa DPA zwraca uwagę, że Zełenski wykluczył już wcześniej podróż do Moskwy.

Gerhard Schroeder mediatorem

"Financial Times" napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costę, że UE przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Zapytany przez dziennikarzy, czy jest skłonny zaangażować się w rokowania z Europejczykami, Putin powiedział: - Dla mnie osobiście były kanclerz RFN Schroeder jest preferowanym mediatorem.

DPA przypomina, że Schroeder i Putin są uważani za przyjaciół. Jak jednak komentuje radio Swoboda, Schroeder jest politykiem, który w Niemczech utracił wiarygodność.

Według "Financial Times", przywódcy krajów unijnych rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa Wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Ponadto Europa obawia się, że rozmowy prowadzone pod egidą Waszyngtonu niebezpiecznie marginalizują UE i może ona zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia, które uważa za niewłaściwe.

Wiadomość od Putina dla Zełenskiego

Przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie gościł premier Słowacji Robert Fico, któremu Władimir Putin przekazał wiadomość dla Wołodymyra Zełenskiego o gotowości do spotkania. Fico przyznał, że Putin oczekuje w tej sprawie telefonu od Zełenskiego.

- Przekazałem prezydentowi Rosji wiadomość od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ten powiedział mi w poniedziałek w Armenii podczas naszej bezpośredniej rozmowy, że jest gotowy na spotkanie z Władimirem Putinem w dowolnym formacie. Odpowiedź jest jasna. Jeśli prezydent Ukrainy jest zainteresowany spotkaniem, powinien skontaktować się telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem - stwierdził Fico w nagraniu wideo sporządzonym na pokładzie samolotu specjalnego, którym wracał z Moskwy.

Słowacki polityk powtórzył w nagraniu, że jest przeciwnikiem nowej żelaznej kurtyny między Unią Europejską a Rosją. - Zależy nam na standardowych, przyjaznych i wzajemnie korzystnych stosunkach z tym światowym mocarstwem - powiedział i sprecyzował, że szczególnie dotyczy to dziedziny energetyki. Jego zdaniem wysokie koszty energii w Europie "są ceną, jaką kraje unijne płacą za własną głupotę i ideologiczną obsesję na punkcie Rosji".

Po rozmowach w Moskwie Słowacja ma zacieśnić współpracę gospodarczą z Federacją Rosyjską. Fico zapowiedział wznowienie prac międzyrządowej komisji do spraw współpracy gospodarczej. Jej najbliższe posiedzenie ma odbyć się w Moskwie.

Fico jest jedynym unijnym politykiem, który pojechał do Rosji na uroczystości związane z zakończeniem drugiej wojny światowej. Nie był na trybunie podczas defilady wojskowej. W piątek złożył kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Podróż do Rosji przedstawia jako część oddawania hołdu dla wszystkich ofiar wojny światowej. W tym tygodniu był w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau w Bawarii i zapowiada wizytę w miejscu lądowania w Normandii oraz na cmentarzu Arlington.

