Putin przyjmie Zełenskiego "w dogodnym czasie", ale na jeden temat nie chce rozmawiać

Jeśli chodzi o rozwój stosunków dwustronnych, to proszę bardzo, przyjmiemy prezydenta Ukrainy w Moskwie w dowolnym dogodnym czasie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin. Zastrzegł jednak, że tematem rozmów z Wołodymyrem Zełenskim mogą być wyłącznie relacje obu krajów, a nie konflikt w Donbasie.

Władimir Putin powiedział, że jeśli władze Ukrainy chcą rozmawiać o Donbasie, to "powinny spotkać się z władzami republik Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej [struktur powołanych przez prorosyjskich separatystów - przyp. red.]", a dopiero potem "z przedstawicielami krajów trzecich, do których w tym wypadku należy Rosja".

Propozycja spotkania

We wtorek Wołodymyr Zełenski zaproponował Putinowi spotkanie w dowolnym miejscu w Donbasie, którego część jest kontrolowana od 2014 roku przez wspieranych przez Rosję separatystów. W opublikowanym we wtorek przesłaniu wideo Zełenski przypomniał, że na spotkaniu doradców politycznych normandzkiej czwórki (Ukraina, Francja, Niemcy, Rosja) w poniedziałek zgłoszono propozycję spotkania na linii rozgraniczenia w Donbasie, żeby wyjaśnić sytuację. Rosja utrzymuje, że trwający od 2014 roku konflikt w Donbasie jest konfliktem wewnątrzukraińskim i zaprzecza, by udzielała wsparcia separatystom.