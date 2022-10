Dla Putina "konflikt z NATO byłby końcem jego prezydentury i Rosji, jaką widzi"

- To jest cały ciąg presji, który prezydent Putin, Rosja, wywierał na nas, na krajach zachodnich, na sojusznikach Ukrainy , począwszy od mobilizacji, aneksji, szantażu jądrowego poprzez sabotaż de facto własnego rurociągu, który ma pokazać "mam możliwości, mogę wam zagrozić" - mówił dalej. Zwracał też uwagę, że "do tej pory nie nastąpiło de facto żadne działanie agresywne na żadną infrastrukturę, instalację kraju NATO-wskiego ani unijnego".

Sabak: Rosja prowadzi z nami wojnę na wielu płaszczyznach

Juliusz Sabak stwierdził, że to "dość oczywista sugestia", że to Rosja doprowadziła do wycieku gazu.

Mówił też o ewentualnym użyciu broni jądrowej przez Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. - W dużym stopniu chodzi o to, żebyśmy my się bali tej broni jądrowej. Ona będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostanie użyta. Ale trzeba też pamiętać, że jakakolwiek katastrofa czy też użycie broni atomowej na Ukrainie to jest ogromne zagrożenie, dużo większe niż dla Europy, dla Białorusi, dla Rosji, to są najbliższe obszary - dodał.