Młodsza córka Putina i "twardogłowy" sekretarz. "Bild": to oni mogą przejąć stery w Rosji

Potencjalni następcy Putina

Jak donosi niemiecki "Bild", wśród potencjalnych kandydatów do przejęcia sterów w partii Jedna Rosja znajduje się młodsza córka Putina - Katerina Tichonowa. To osoba, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów – twierdzi profil Generał SVR na Telegramie, należący - jak pisze "Bild" - do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie "Wiktor Michajłowicz". Profil ten publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.