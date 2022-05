Pełczyńska-Nałęcz: Putin jest w takim wieku i biologicznym, i politycznym, że teraz albo nigdy

Pogłoski o ciężkiej chorobie Władimira Putina krążą od dłuższego czasu. Nie można tego wykluczyć - mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, dyrektorka instytutu Strategie 2050. - Niezależnie od tego, czy jest śmiertelnie chory czy nie, to jest ten moment, kiedy chce doprowadzić do końca coś, co narastało w jego imaginarium - dodała.

Jak dodała, "Putin jest w takim wieku i biologicznym, i politycznym, że teraz albo nigdy". - Niezależnie od tego, czy jest śmiertelnie chory, czy nie, to jest ten moment w jego politycznej karierze. Doszedł do wniosku, że chce to zrobić teraz i coś, co narastało w jego imaginarium politycznym doprowadzić do - w jego przekonaniu - sukcesu - powiedziała była ambasador.