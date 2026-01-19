Logo strona główna
Świat

Władimir Putin dołączy do Rady Pokoju? Kreml potwierdza zaproszenie

Putin
Jak przebiega zawieszenie broni w Strefie Gazy? Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Kreml przekazał w poniedziałek, że rosyjski przywódca Władimir Putin otrzymał propozycję dołączenia do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy. - Spodziewamy się w najbliższym czasie kontaktu ze strony amerykańskiej w celu wyjaśnienia wszystkich niuansów - powiedział w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

- Rzeczywiście, prezydent Putin otrzymał za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych zaproszenie do wejścia w skład Rady Pokoju - powiedział w poniedziałek Pieskow. - Spodziewamy się w najbliższym czasie kontaktu ze strony amerykańskiej w celu wyjaśnienia wszystkich niuansów - dodał rzecznik Kremla.

Zaproszenie dla Putina pojawiło się krótko po tym, jak prezydent USA Donald Trump zachęcił polityków do dołączenia do Rady Pokoju oraz jej organów, które mają zarządzać Strefą Gazy, w ogromnej mierze obróconej w gruzy w wyniku wojny z Izraelem po październiku 2023 roku.

Podobne zaproszenie otrzymane od USA opublikował w niedzielę węgierski premier Viktor Orban. Według agencji AFP, zaproszenia wysłano do około 60 krajów, w tym do Egiptu, Turcji i Kanady.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Orban pochwalił się "zaszczytnym zaproszeniem" od Trumpa. Kto jeszcze je otrzymał

Orban pochwalił się "zaszczytnym zaproszeniem" od Trumpa. Kto jeszcze je otrzymał

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy

Biały Dom ujawnił, kto będzie zarządzać Strefą Gazy

Czym jest Rada Pokoju?

Powołanie Rady Pokoju zostało zapisane w planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Rada ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy i zarządzanie tym terytorium.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił wdrożenie drugiej fazy rozejmu. Od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni. Kolejny etap zakłada wycofanie się Izraela z większej części Strefy Gazy, rozmieszczenie na tym terytorium Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) i ustanowienie nowej struktury rządowej. Postuluje on również rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela.

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu ma zastrzeżenia do planu Trumpa."Nie było koordynowane z Izraelem"

Przewodniczącym zarządu Rady Pokoju jest prezydent USA Donald Trump. W ramach organu działać mają dwa komitety. W skład jednego z nich wchodzą: szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, zięć Trumpa Jared Kushner, były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa Robert Gabriel.

W skład drugiego komitetu wykonawczego wchodzą: wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, katarski dyplomata wysokiego szczebla Ali Thawadi, szef egipskiego wywiadu Hasan Raszad, ministra stanu ds. współpracy międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich Rim Al-Haszimy, biznesmen Yakir Gabay, była koordynatorka ds. humanitarnych ONZ Sigrid Kaag i były wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAVEL BEDNYAKOV/POOL/PAP

