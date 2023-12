Putin w "rozmowie z narodem": nasze cele w Ukrainie nie uległy zmianie

W czwartek Kreml zorganizował tradycyjny "dialog" Władimira Putina z narodem, łącząc to wydarzenie z "wielką konferencją prasową", podsumowującą odchodzący rok. Putin podał między innymi liczbę rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie i stwierdził, że cele operacji specjalnej - jak Kreml nazywa agresję na sąsiedni kraj - "nie ulegają zmianie". - Przypomnę, o czym mówiłem wcześniej: o denazyfikacji Ukrainy, o demilitaryzacji, o jej neutralnym statusie - powiedział.

Ważny element przygotowań do wyborów

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times przypomniał, że w zeszłym roku, w którym Rosja przypuściła agresję zbrojną na Ukrainę, rozmowy "na żywo" Władimira Putina z rodakami nie było. The Moscow Times uznał, że tegoroczne wydarzenie jest ważnym elementem przygotowań przywódcy do wyborów prezydenckich w 2024 roku.