"To jak wręczenie kluczyków do samochodu pijanemu". Środowisko pilotów krytykuje słowa szefa Wizz Air

Váradi w wewnętrznej wiadomości wideo do pracowników przedsiębiorstwa powiedział, że rozumie, że zmęczenie może stwarzać problemy, ale "musimy zmniejszyć wskaźnik zmęczenia. Chodzi mi o to, że nie możemy prowadzić tego biznesu, gdy co piąta osoba w bazie zgłasza chorobę, ponieważ jest zmęczona. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Ale czasami trzeba zrobić coś więcej" - skwitował.

Prezes zarządu Wizz Air w ogniu krytyki

Podkreślił, że koszty odwołanych lotów są ogromne i stanowią uszczerbek na reputacji linii lotniczych. Reprezentujące 40 tysięcy pilotów Europejskie Stowarzyszenie Kokpitów (ECA) odniosło się do nagrania prezesa zarządu Wizz Air we wpisie na Twitterze: "Ostrzeżenie o niedostatecznej kulturze bezpieczeństwa! CEO Wizz Air zachęca zmęczonych pilotów do latania! To jak wręczanie kluczyków pijanemu kierowcy". Stowarzyszenie zaapelowało do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), by interweniowała w sprawie.