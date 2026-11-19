Powitanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na szczycie w Shenzhen Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: AAP

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Władimir Putin przyleciał do chińskiego Shenzhen na 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) we wtorek wieczorem. Następnego dnia przywódca Rosji odbył krótką rozmowę z prezydentem USA, Donaldem Trumpem. Doradca Putina, Jurij Uszakow, powiedział, że obydwaj "wymienili się uwagami". Ich treści nie ujawnił. Putin w tym dniu spotkał się z Xi Jinpingiem. Według Kremla ich spotkanie trwało prawie dwie godziny.

W czwartek, na marginesie szczytu, Władimir Putin, Donald Trump i chiński przywódcą, Xi Jinping, wspólnie zasiedli do rozmów. Propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że "spotkali się po raz pierwszy w historii i rozmawiali o rozbrojeniu nuklearnym i rozwiązaniu konfliktów regionalnych". W opinii RIA Nowosti "konfliktem regionalnym" jest pełnoskalowa agresja zbrojna Rosji na Ukrainę, która trwa już piąty rok.

Co mówi propaganda

Przekaz prokremlowskiej propagandy jest jasny - wizyta Władimira Putina do Chin jest wydarzeniem "historycznym". "To historyczne wydarzenie, które zadecyduje o przyszłości świata i bezpieczeństwie międzynarodowym" - wybił dziennik "Kommiersant". "Epoka Zachodu się zakończyła: historyczny szczyt w Chinach dobije Europę" - stwierdziła gazeta "Moskowskij Komsomolec".

Prokremlowskie media powielały też wypowiedzi prezydenta USA, które miały świadczyć o wadze tego wydarzenia: "Trump nazwał spotkanie z Putinem i Xi Jinpingiem historycznym" - podkreśliła gazeta "Izwestija"; "Trump nazwał szczyt z Putinem i Xi 'zwycięstwem' jeszcze przed jego rozpoczęciem" - podał portal RBK.

RIA Nowosti donosiła w czwartkowej depeszy, powołując się na Uszakowa, że "atmosfera w czasie spotkania Putina, Trumpa i Xi była dobra".

Nacjonalistyczny kanał telewizyjny Cargrad TV nadawał w środowej relacji z Chin, że mieszkańcy Shenzhen "godzinami czekali przed hotelem na Putina, by usłyszeć od niego choćby jedno słowo po rosyjsku". "Jak należy witać przywódcę Rosji w jego ojczystym języku, mieszkańcy Shenzhen już wiedzą. Na prośbę naszego operatora krzyczą do kamery 'Priwiet' i 'Ura'" - podał Cargrad.

W propagandowej agencji TASS "zdjęcie dnia" w środę ukazywało Trumpa, który ściska dłoń Putinowi.

Donald Trump ściska dłoń Władimirowi Putinowi na szczycie APEC (18.11.2026) Źródło zdjęcia: LUKAS COCH/EPA/PAP

Co mówią niezależne media

Niezależne rosyjskie media zwracają tymczasem uwagę na inne szczegóły, które mają świadczyć o tym, jak Putin był przyjmowany w Chinach. Rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times twierdzi, że "w pierwszym dniu szczytu Xi Jinping nie pozwolił Putinowi, by stanął obok niego na wspólnym zdjęciu uczestników".

"Kiedy Trump i Putin uścisnęli sobie ręce, Xi wskazał Putinowi miejsce, które powinien zająć do wspólnego zdjęcia. Przywódca Rosji znalazł się między żoną chińskiego lidera a prezydentem Wietnamu To Lamem. Trump pozostał przy Xi" - czytamy.

Wspólne zdjęcie uczestników szczytu APEC. Władimir Putin stoi obok małżonki Xi Jinpinga Źródło zdjęcia: AAP

"Sądząc po rozpowszechnionym przez służbę prasową Kremla nagraniu Władimir Putin nie był całkiem zadowolony z takiego ustawienia, choć odpowiadało ono normom protokołu: chodziło przecież o drugą pod względem prestiżu pozycję. Przy tym następnego ranka, przed sesją plenarną APEC, podczas wspólnego zdjęcia Putin został ustawiony po prawej stronie Xi, a Trump po lewej" - odnotowuje "Nowaja Gazieta.Jewropa".

The Moscow Times przypomina, że w środę Xi Jinping osobiście powitał na lotnisku Donalda Trumpa, który przyleciał prawie dobę po Putinie.

"Trump i Xi się uścisnęli, wysłuchali hymnów i wspólnie przeszli po czerwonym dywanie do honorowego konwoju samochodowego. Jeśli chodzi o Putina, Xi nie powitał go na lotnisku w Shenzhen, wysyłając tam szefa kancelarii KC Partii Komunistycznej Cai Qi, który zajmuje w chińskiej hierarchii dalsze miejsce. W maju tego roku, kiedy Putin składał oficjalną wizytę w Chinach, na lotnisku witał go szef chińskiego MSZ Wang Yi" - zwraca uwagę The Moscow Times.

Kanał Astra pisze ponadto, że podczas uroczystej kolacji Putin nie mógł rozmawiać z Trumpem, ponieważ siedział przy innym stole. Jurij Uszakow, nawiązując do tej sytuacji, powiedział dziennikarzom, że Putinowi udało się porozmawiać z prezydentem Indonezji i kilkoma innymi przywódcami, ich nazwisk jednak nie ujawnił.

Xi Jinping i Donald Trump weszli razem do sali bankietowej. Przy ich stole siedział prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung.

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Po atakach na Most Krymski

"Władimir Putin przyleciał do Chin, ale wygląda na to, że nie wszystko poszło tak, jak sobie planował" - pada komentarz na zarejestrowanym w Rydze rosyjskojęzycznym kanale na YouTube "I grianul Grem".

"Przed odlotem Władimira Putina runął łuk na Moście Krymskim. Okazało się też, że na lotnisku w Chinach powitał go nie ten człowiek, którego oczekiwał. Coś dziwnego wyszło też ze wspólnym zdjęciem. Putin wyglądał na rozczarowanego" - komentuje dziennikarz kanału Wadim Radionow.