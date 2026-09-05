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Świat

Wizyta przedstawicieli USA w Moskwie. Wołodymyr Zełenski: jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni

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Wołodymyr Zełenski
Steve Witkoff i Jared Kushner wylądowali na moskiewskim lotnisku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Valda Kalnina/EPA/PAP
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Jesteśmy gotowi do poniedziałku przestrzegać zawieszenia broni w zakresie ataków powietrznych na miasta zaangażowane w proces negocjacyjny - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedź ma związek z wizytą wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie, skąd mają przybyć do Kijowa.

"Właśnie rozmawialiśmy z przedstawicielami prezydenta USA. Już dziś rozpoczęli oni rozmowy ze stroną rosyjską. Od momentu tej rozmowy jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni w zakresie ataków powietrznych na miasta zaangażowane w proces negocjacyjny. Od teraz do końca soboty, a także w niedzielę i poniedziałek, Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na Moskwę i liczymy, że Rosjanie zrobią to samo w odniesieniu do Kijowa" - napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.

W sobotę do Moskwy przylecieli wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i jego doradcą Kiriłłem Dmitrijewem.

Trump informował wcześniej, że jego przedstawiciele zostali wysłani z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie.

Zełenski o spotkaniu z przedstawicielami USA

Witkoff i Kushne w niedzielę mają przybyć do Kijowa. "Na odcinku dyplomatycznym nasze działania również muszą być i będą w stu procentach zdecydowane i skuteczne. Plan działań dyplomatycznych na jutro w Kijowie z udziałem amerykańskiego zespołu został zatwierdzony" - przekazał w sobotę Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że strona ukraińska jest gotowa do merytorycznej rozmowy z Witkoffem i Kushnerem. Chociaż amerykańscy wysłannicy są zaangażowani w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie od 2025 roku, wcześniej nie odwiedzali Kijowa, natomiast wielokrotnie jeździli do Moskwy.

Putin polecił nie atakować Kijowa przez trzy dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami - poinformowała wcześniej w sobotę agencja Reuters, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Mimo to w godzinach porannych Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu, co może być reakcją na dyskusje o możliwym przylocie na Ukrainę amerykańskich wysłanników samolotem i lądowania na jednym z tych lotnisk. Doszło też do serii rosyjskich ataków na inne ukraińskie miasta.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiRosjaMoskwaSteve WitkoffWładimir PutinWojna w UkrainieUkrainaJared KushnerDonald TrumpAdministracja Donalda Trumpa
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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