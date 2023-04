Zachodnie media o wizycie prezydenta Ukrainy w Warszawie. "Dla Polski Zełenski robi jeden z nielicznych wyjątków"

Zachodnie media szeroko komentują wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. "Wizyta odbywa się w newralgicznym momencie, gdy Ukraina przygotowuje się do spodziewanej wiosennej ofensywy" - opisał "New York Times". "Dla Polski Zełenski robi teraz jeden z nielicznych wyjątków. Polska jest jednym z najważniejszych zwolenników Ukrainy w wojnie z Rosją" - zaznaczył niemiecki "Spiegel".

"Polska jest jednym z najważniejszych zwolenników Ukrainy"

"To znak wagi relacji"

Portal Politco zauważył, że wizyta Zełenskiego odbywa się w czasie, gdy dymisję z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi złożył Henryk Kowalczyk . Decyzja została ogłoszona w czasie protestu rolników między innymi wokół sytuacji na rynku w związku z ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Na łamach portalu oceniono, że wydarzenie to "rzuca cień na obecność Zełenskiego w stolicy Polski".

"Wizyta odbywa się w newralgicznym momencie"

Madrycki dziennik "El Pais", opisując wizytę, zwrócił uwagę na inne wydarzenia dziejące się tego samego dnia. Wymienił, że w środę w Pekinie przebywa prezydent Francji Emmanuel Macron , który przekonywał tam, że "długotrwała wojna nie leży w interesie Chin". W odniesieniu do potencjalnych dostaw uzbrojenia z Chin do Rosji prezydent Francji ostrzegł, że "ktokolwiek pomaga agresorowi, stawia się w sytuacji, w której jest współwinny naruszania prawa międzynarodowego"

"Wizyta rzuca światło na rosnącą międzynarodową rolę Polski w nowym układzie bezpieczeństwa"

Agencja Associated Press przypomniała o wcześniejszych podróżach Zełenskiego do Londynu, Paryża, Brukseli i Waszyngtonu, związanych z zabiegami o uzbrojenie dla Kijowa i wsparcie polityczne, w tym dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO. "W przeciwieństwie do tamtych wizyt przyjazd do Polski miał na celu przede wszystkim podziękowanie krajowi, który zachęcał do poparcia Ukrainy" - napisała agencja.