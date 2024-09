Osiem miliardów, krytyka i wątpliwości. Trudna wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie

Stany Zjednoczone wyślą do Ukrainy kolejną pomoc wojskową o wartości około ośmiu miliardów dolarów. Pomoc od demokratów zbiega się jednak z krytyką wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie ze strony obozu Partii Republikańskiej. Również sami demokraci mają wątpliwości, co do zapowiadanego przez Zełenskiego "planu zwycięstwa" w wojnie z Rosją. - Nie jestem pod wrażeniem. Nie ma tam wielu nowych rzeczy – powiedział "Wall Street Journal" jeden z wysokich rangą urzędników.