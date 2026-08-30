Media: szef CIA przekazał w Moskwie propozycję dla Władimira Putina
"Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską" - przypomniał amerykański portal, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez szefa CIA o spotkaniu Trump - Zełenski - Putin.
Jak zauważył Axios, Ratcliffe po raz pierwszy został zaangażowany w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
Wizyta szefa CIA w Rosji
Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej zjawił się we wtorek z niespodziewaną wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Negocjacje pokojowe w formacie trójstronnym, w których stronę amerykańską reprezentowali najczęściej wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie i późniejszym wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem.