Świat Media: szef CIA przekazał w Moskwie propozycję dla Władimira Putina Adrian Wróbel |

Okolice Kremla po przylocie do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a Źródło wideo: ВЧК-ОГПУ Źródło zdj. gł.: Will Oliver/EPA/PAP

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"Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską" - przypomniał amerykański portal, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Nie jest jasne, jaka była reakcja Moskwy na pomysł przedstawiony przez szefa CIA o spotkaniu Trump - Zełenski - Putin.

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Jak zauważył Axios, Ratcliffe po raz pierwszy został zaangażowany w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Wizyta szefa CIA w Rosji

Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej zjawił się we wtorek z niespodziewaną wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Negocjacje pokojowe w formacie trójstronnym, w których stronę amerykańską reprezentowali najczęściej wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner zostały wstrzymane w połowie lutego w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie i późniejszym wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem.

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