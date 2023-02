Biden i Meloni minęli się w Rzeszowie. Rozmawiali przez telefon w sprawie Ukrainy

"Wyzwanie rzucone Putinowi", "historyczny uścisk" w Kijowie - tak włoska prasa podsumowuje wizytę prezydenta USA Joe Bidena w stolicy Ukrainy. Zwraca uwagę na jej znaczenie i wymowę pełną symboliki.

Dziennik "Corriere della Sera" następująco wyjaśnia przesłanie historycznej wizyty przywódcy Stanów Zjednoczonych w Kijowie i spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim: "NATO i Zachód pozostały zjednoczone, Rosja poniosła porażkę, a Ameryka Bidena sprawdziła się jako katalizator, by nie dopuścić do tego, aby powiodły się plany Kremla".

Prezydenci Ukrainy i USA reprezentują całkowicie różne pokolenia, mają odmienne doświadczenia, a jednak są teraz "mocno zjednoczeni przez pełną pasji wolę, by postawić tamę imperialnym aspiracjom Putina i jego decyzji, by uciec się do brutalnej siły militarnej w celu ich zaspokojenia"- stwierdza wysłannik największej włoskiej gazety do Kijowa.