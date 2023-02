Joe Biden już w Polsce

Mieszkańcy Kijowa nie kryją zadowolenia z wizyty amerykańskiego prezydenta. 50-letnia Wałentyna, nie kryjąc wzruszenia, powiedziała, że wizyta Joe Bidena ma ogromne znaczenie i świadczy o bliskim końcu wojny.

- Pierwsze, co zrobiłam, gdy się dowiedziałam o wizycie, to zadzwoniłam do mojej 75-letniej mamy, która akurat miała wykład na uniwersytecie, by jak najszybciej poinformować ją nie tylko o tym, że doszło do tak historycznego wydarzenia, lecz również uprzedzić, że się spóźnię, ponieważ przejazd przez centrum miasta jest skomplikowany - dodała Wałentyna.

25-letnia Wira tuż po tym, jak się dowiedziała o wizycie amerykańskiego prezydenta, zaczęła nabierać wodę do garnków i szykować się do wyjścia na wypadek ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego. Wcale się nie zdziwiła, gdy on rozbrzmiał. Pomyślała, że "teraz Rosjanie będą wściekli i będą tradycyjnie usiłowali zemścić się na cywilach, atakując Kijów rakietami".

Resztę dnia Wira zamierza spędzić w metrze, które już od prawie roku pełni rolę schronu, dlatego zabrała ze sobą komputer i wszystko, co potrzebuje do pracy.

45-letnia Zinaida ze względu na alarm przeciwlotniczy musiała opuścić biurowiec, w którym pracuje, ale nie udała się do schronu, tylko poszła na jedną z głównych arterii Kijowa mając nadzieję, że będzie nią przejeżdżała eskorta prezydencka.

- Bardzo chciałabym pomachać prezydentowi Bidenowi i chociażby w taki sposób pokazać mu, jak jesteśmy wdzięczni za tę wizytę i jak bardzo potrzebujemy jego wsparcia – powiedziała.

- Już od samego rana wszystko wskazywało na to, że w Kijowie szykuje się coś wyjątkowego - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową kierowca kijowskiego trolejbusu, który kursuje w centrum miasta.

- Około godziny 10 rano dostałem polecenie, by dotrzeć do pętli i tam pozostać, co też zrobiłem. Z relacji kolegów wiem, że mieli zrobić tak samo - dodał.

W rozmowie z CNN jeden ze spotkanych przez dziennikarzy ukraińskich studentów mówił o "historycznym, niezapomnianym dniu":

- Spieraliśmy się między sobą, czy prezydent Biden przyjedzie, czy nie. Jego przyjazd jest ogromnym wsparciem. Teraz już wiemy z pewnością, że na USA możemy liczyć - podkreślił.