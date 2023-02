John Kirby o wizycie Joe Bidena w Polsce: zakomunikujemy, jak ważne jest zachowanie jedności

Joe Biden uważa, że jest to idealne miejsce i doskonały moment, żeby wysłać kilka komunikatów, że musimy być zdeterminowani i zachować jedność - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Odniósł się do planowanej wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce.

Prezydent Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego tygodnia odwiedzi Polskę. Joe Biden we wtorek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, tego dnia również przemówi do Polaków. W środę weźmie udział w szczycie przywódców państw wschodniej flanki NATO.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział w piątek w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, że program i harmonogram wizyty Joe Bidena jest ustalony.

Kirby: Polska jest świetnym miejscem

Kirby mówił, że "zakomunikujemy globalnej, nie tylko amerykańskiej społeczności, jak ważne jest zachowanie jedności i pomoc Ukrainie, by wygrała na polu walki". - Polska jest świetnym miejscem na to, ponieważ prezydent (Andrzej) Duda i Polacy byli niezwykle hojni, odporni, zdeterminowani, żeby pomagać Ukrainie. (Joe Biden) uważa, że jest to idealne miejsce i doskonały moment, żeby wysłać kilka komunikatów. Po pierwsze, musimy być zdeterminowani i zachować jedność - mówił rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dodał, że Putinowi "nie udało się zrealizować żadnych strategicznych celów".

Zapytany jaki komunikat Biden chciałby przekazać Polakom w trakcie wystąpienia we wtorek, odpowiedział, że przede wszystkim będą to podziękowania. - Polska, jak powiedziałem, wyszła znacznie powyżej dotychczasowej pozycji, jeśli chodzi o wysiłki. Jest to świetny sojusznik NATO, przyjmujący żołnierzy. Polska przyjęła również ponad milion ukraińskich uchodźców do swoich domów - mówił. Dodał, że również bardzo ważne są dostawy broni, które trafiły do ukraińskich żołnierzy.

Rzeczniczka Białego Domu o wizycie Bidena w Polsce. "Bardzo silny przejaw solidarności"

Kirby o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego pytany był także, czy możemy oczekiwać jakiegoś obwieszczenia co do obecności amerykańskiej w Polsce.

- Jesteśmy wdzięczni za wsparcie z Polski, jeśli chodzi o goszczenie amerykańskich żołnierzy na swoim terytorium. Myślę, że nie będzie żadnych nowych komunikatów na temat baz. Ale toczy się stała dyskusja na ten temat z polskimi przywódcami - oznajmił.

Kirby mówił, że przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji 24 lutego zeszłego roku było kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie w formie rotacyjnej. - Teraz jest ich sto tysięcy. Pan prezydent Biden chce te sto tysięcy utrzymać w formie rotacyjnej, bo wie, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie się zmieniła. Stany Zjednoczone chcą dotrzymać postanowień artykułu 5. NATO, wzmocnić postawę obronną i zaapelować o to samo do sojuszników - podkreślił.

Prezydent USA Joe Biden PAP/EPA/SHAWN THEW

Kirby: chcemy uczynić Ukraińców lepszymi żołnierzami

Kirby mówił także o sytuacji na Ukrainie i rosyjskiej ofensywie. - Uważamy, że na wiosnę wojna się zaostrzy. Będziemy starali się zrobić wszystko, co powinniśmy, by zapewnić sukces Ukrainie – zapowiedział.

Dodał, że "chcemy zabrać batalion z frontu za granicę, żeby go przećwiczyć". - Chcemy uczynić Ukraińców lepszymi żołnierzami, bardziej skutecznymi na wiosnę - podkreślił.

Odniósł się do kwestii ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów F-16. - Pan prezydent już się wypowiedział na ten temat. Nadal będziemy toczyć rozmowy z Ukraińcami - oświadczył. - Jeżeli jakieś kraje będą chciały przekazać myśliwce, oczywiście uszanujemy to, będziemy za to wdzięczni, bo Ukraińcy tego potrzebują. Trzeba jednak też wziąć pod uwagę szkolenie i łańcuch dostaw, który utrzyma te samoloty w powietrzu - zaznaczył rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

John Kirby w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN TVN24

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24