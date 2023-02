Wizyta Bidena w Kijowie. "Dla Putina to jest dzień prawdy"

Poniedziałkowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie była bardzo ważna - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 dziennikarz Mykoła Kniażycki. Janusz Reiter, były ambasador RP w USA i Niemczech mówił, że ta wizyta uświadomiła, że "Ukraina zdobyła serca i umysły milionów ludzi w Europie, w Ameryce, w innych miejscach na świecie, a prezydent Biden tą wizytą niejako to potwierdził". Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji, mówił, że pojawienie się Bidena w Kijowie miało znaczenie "nie tylko polityczne, militarne, ale przede wszystkim moralne".

Prezydent USA Joe Biden przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Komentowali ją w "Kropce nad i" w TVN24 Mykoła Kniażycki, dziennikarz, polityk, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji oraz Janusz Reiter, były ambasador RP w USA i Niemczech.

Kniażycki: dla Putina to jest dzień prawdy

Kniażycki mówił, że ta wizyta to "bardzo ważny sygnał". - Mamy przywódcę świata demokratycznego, bo walczymy teraz i o wolność Ukrainy, Europy i całej demokracji". Dodał, że "nikt nie oczekiwał" wizyty amerykańskiego prezydenta w ogarniętym wojną kraju. - To, że Biden przyjechał do Kijowa, (...), to naprawdę było bardzo ważne - podkreślił.

- Wierzę, że cały wolny świat będzie z Ukrainą i w związku z tym ta wizyta była bardzo ważna - dodał Kniażycki. - Dla Moskwy to jest dzień, kiedy oni muszą zrozumieć, że zwyciężymy razem z wolnym światem - mówił.

Jednocześnie stwierdził, że "dla Putina to jest dzień prawdy, to jest dzień nie tak tragiczny dla niego, ale dzień tragiczny dla każdego, kto walczy przeciw demokracji".

Reiter: Ukraina zdobyła serca i umysły milionów ludzi

Janusz Reiter mówił, że jemu ta wizyta uświadomiła, że "Ukraina zdołała w ciągu roku tak istotnie zmniejszyć dystans dzielący ją od świata zachodniego, że właściwie dziś można powiedzieć, że ona jest częścią świata zachodniego". - Ona zdobyła serca i umysły milionów ludzi w Europie, w Ameryce, w innych miejscach na świecie, a prezydent Biden tą wizytą niejako to potwierdził - dodał.

- Kraj, o którym ludzie uważają, że on jest z innej rodziny, nie może być przyjęty do Unii Europejskiej, nawet do NATO. Ukraina jest dzisiaj postrzegana jako kraj z tej samej rodziny - powiedział.

- Widok prezydentów Bidena i Zełenskiego spacerujących po Kijowie w zestawieniu z tym, jak sobie wyobrażam dyktatora Rosji, osamotnionego w tym świecie, siedzącego gdzieś tam na Kremlu, to był niesłychany triumf wszystkich, którzy solidaryzują się z Ukrainą - kontynuował.

- To nie przesądza losów bitwy, ale w walce o serca, o umysły, to jest ogromne zwycięstwo - stwierdził.

Generał Bieniek o "brawurowej, odważnej wizycie"

Wizytę Bidena komentował także generał Bieniek. - Sądzę, że ta brawurowa, odważna wizyta była bardzo trudną decyzją. To był koszmar dla Secret Service, ale była starannie przygotowana - ocenił.

Jego zdaniem ta wizyta miała znaczenie "nie tylko polityczne, militarne, ale przede wszystkim moralne". - Przywódca wolnego świata zapewnił, że wolny świat i Stany Zjednoczone dalej wspierają Ukrainę, złożył hołd narodowi ukraińskiemu i jego żołnierzom, jego przywództwu politycznemu i militarnemu za to, co oni robią - mówił były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji.

