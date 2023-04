Eksperci o wizycie Macrona i von der Leyen w Chinach. Prezydent Francji "dał się wciągnąć w grę pozorów"

Prezydent Francji Emmanuel Macron został przyjęty w Chinach z nadzwyczajnym przepychem - zauważają eksperci. I dodają, że choć w podróży towarzyszy mu szefowa Komisji Europejskiej, czerwony dywan rozwinięto tylko przed nim. Von der Leyen, która prezentowała bardziej asertywne stanowisko wobec Chin, miała skromne przyjęcie – zaznacza Reuters. W ocenie dr. Michała Bogusza z OSW Macron nie uzyskał w Chinach "nic realnego" w sprawie wojny w Ukrainie, a równocześnie "dał się wciągnąć przez Pekin w grę pozorów". To zaś może pozwolić chińskiej dyplomacji utrzymywać, że Francja popiera stanowisko Chin.

Emmanuel Macron i Xi Jinping po czwartkowych rozmowach oficjalnych w Pekinie przybyli w piątek do Kantonu, ważnego ośrodka handlu międzynarodowego i przemysłu na południu Chin. Xi podjął tam Macrona w dawnej rezydencji swojego ojca, gdzie wspólnie pili chińską herbatę.

Takie przyjęcie zagranicznego przywódcy przez Xi jest rzadkością. Według dyplomatów pokazuje to wagę, jaką Pekin przywiązuje do swoich relacji z kluczowym członkiem UE, poszukując przy tym wsparcia w obliczu presji ze strony USA , którą Xi określał jako "wszechstronne powstrzymywanie, otaczanie i ograniczanie".

"Wszystkie chińskie ofensywy w polityce zagranicznej mają w tle relacje amerykańsko-chińskie (…), więc współpraca z każdym krajem, szczególnie ze średnimi i dużymi mocarstwami, takimi jak Francja, jest czymś, co próbują robić, by przeciwstawić się USA” – ocenił wykładowca nauk o Chinach z Uniwersytetu w Denver Zhao Suisheng. Analityk z Rhodium Group Noah Barkin uznał, że głównym celem tych zabiegów jest niedopuszczenie, by Europa stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych. "W tym sensie Macron jest być może najważniejszym partnerem Pekinu w Europie" – ocenił ekspert.