Duda i Trump o energetyce jądrowej. "Będą zakupy w jednej z naszych firm"

Deklaracja o 5G

Trump zaznaczył też, że Polska i USA współpracują również w sprawach ochrony infrastruktury technicznej oraz technologii. - Dlatego właśnie podpisaliśmy wspólną deklarację o 5G i Polska w tej chwili przeciera szlaki w Europie poprzez wykorzystywanie zaufanych dostawców oraz sprzętu, by Stany Zjednoczone i Polska współpracowały ramię w ramię - powiedział amerykański prezydent. Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast. Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni. W maju tego roku minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że sieć 5G powinna ruszyć w Polsce zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli do końca tego roku.