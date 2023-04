Rośnie liczba ofiar wirusa Marburg. Wyleczyć udało się tylko trzy osoby

Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych gorączki krwotocznej spowodowanej przez wirus Marburg w Gwinei Równikowej - poinformowało gwinejskie ministerstwo zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała to państwo do zgłaszania wszystkich przypadków zakażeń ze względu na ryzyko wystąpienia "epidemii na dużą skalę".

Epidemia wirusa Marburg

Pod koniec marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała Gwineę Równikową do zgłaszania wszystkich przypadków wirusa Marburg ze względu na ryzyko wystąpienia "epidemii na dużą skalę", która może objąć także kraje sąsiednie: Gabon i Kamerun. Również Tanzania , gdzie odnotowano już pięć przypadków śmiertelnych zakażenia wirusem, ogłosiła 21 marca początek epidemii.

Wirus Marburg - co to jest?

Wirus Marburg, należący podobnie jak ebola do rodziny filowirusów, znajduje się na liście WHO obejmującej najbardziej niebezpieczne dla człowieka patogeny. Swoją nazwę zawdzięcza miejscu, w którym go odkryto. W 1967 roku zachodnioniemieckim Marburgu do szpitala zaczęli zgłaszać się pacjenci z charakterystycznymi objawami: wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy, czasem biegunką bądź wysypką, do których po kilku dniach dołączały ciężkie objawy krwotoczne.