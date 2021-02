"Angela, czy nas słyszysz? Chyba musisz się wyciszyć". Wpadka Merkel na wirtualnym szczycie

Liderzy państw G7 spotkali się w piątek, by rozmawiać o pandemii COVID-19 oraz oraz jej skutkach dla światowej gospodarki. Pierwszy raz w szczycie grupy wziął udział nowy prezydent USA Joe Biden. Spotkanie odbywało się w formie telekonferencji, co momentami sprawiało drobne kłopoty z komunikacją. Małą wpadkę zaliczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel, która zapomniała wyłączyć mikrofon.

"Angela, czy nas słyszysz?"

- Cześć wszystkim! Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, która jest u was godzina. Dzięki, że jesteście. Czy wszyscy mnie słyszą? Pomachajcie, jeśli mnie słyszycie. Cześć wszystkim. O, Emmanuel do nas dołączył! – witał się Johnson z przywódcami, którzy kolejno pojawiali się na ekranie. W tym momencie rozległ się głos kanclerze Niemiec Angeli Merkel, mówiącej w swoim ojczystym języku.

"COVID-19 pokazuje, że świat potrzebuje silniejszej obrony przed przyszłymi zagrożeniami"

Duża część dokumentu poświęcona jest reakcji na pandemię. Przywódcy zapewnili, że zintensyfikują współpracę w tym zakresie, co obejmie przyspieszanie opracowywania i wdrażanie na całym świecie szczepionek, współpracę z przemysłem farmaceutycznym w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych, usprawnienie wymiany informacji, na przykład na temat sekwencjonowania nowych wariantów oraz promowanie przejrzystych i odpowiedzialnych praktyk oraz zaufania do szczepionek. Zobowiązali się także do przekazania miliardów dolarów na COVAX, program szczepień przeciwko koronawirusowi w biedniejszych krajach.