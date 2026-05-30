Świat Wypadek z udziałem autokaru w USA. Pięć ofiar śmiertelnych i dziesiątki rannych

Katastrofa autobusu w Wirginii. Pięć ofiar śmiertelnych i dziesiątki rannych

Do wypadku doszło około godziny 2.35 w hrabstwie Stafford. Autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte uderzył w Chevroleta Suburbana, spychając go na Acurę SUV i kolejne auta.

Jak podała ABC News, Acura stanęła w płomieniach. Zginęły w niej cztery osoby z Greenfield w stanie Massachusetts: 45-letni mężczyzna, 44-letnia kobieta, 13-letnia dziewczynka i 7-letni chłopiec. Piątą ofiarą była 25-letnia kobieta z Worcester podróżująca Suburbanem.

Wypadek autobusu w USA

- Autobus jechał naprawdę bardzo szybko - cytuje "Washington Post" 64-letnią pasażerkę, której udało się wydostać się przez okno ewakuacyjne dzięki pomocy innych osób.

Policja prowadzi dochodzenie

Gubernator Wirginii, Abigail Spanberger, napisała, że jej "serce jest z rodzinami ofiar", a służby stanowe zajmują się wsparciem poszkodowanych. Szpitale w regionie przyjęły kilkudziesięciu rannych. Większość z nich została już wypisana do domu lub jest w stabilnym stanie.

Według "Washington Post" ratownicy mówili o "wielu osobach wyskakujących przez okna". Zauważyli "płonące pojazdy". Kierowca autobusu, 48-letni Jing S. Dong, został ranny. Policja prowadzi dochodzenie i nie wyklucza postawienia mu zarzutów. Własne postępowanie wszczęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

Gazeta "WaPo" podała, że w 2024 roku autokar należący do firmy E&P Travel z Kings Mountain z Karoliny Północnej uczestniczył w podobnym wypadku, jak ten, do którego doszło w piątek.