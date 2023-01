Sześciolatek, który postrzelił nauczycielkę, miał wcześniej grozić, że ją podpali

Sześciolatek, który postrzelił nauczycielkę w szkole w Wirginii, miał wcześniej jej grozić, być agresywnym na lekcjach i rzucać meblami w klasie. "The Washington Post" dotarł do informacji, które mogą rzucać nowe światło na zdarzenie z 6 stycznia. Z zeznań nauczycieli wynika, że szkoła zlekceważyła niepokojące zachowanie chłopca i apele kobiety o pomoc.

"The Washington Post" dotarł do informacji, z których wynika, że nauczycielka, która została postrzelona przez swojego sześcioletniego ucznia, miała wcześniej zgłaszać pracownikom szkoły złe zachowanie chłopca i prosić o pomoc. Dziecko miało m.in. grozić jej, że ją podpali. Według gazety szkoła zlekceważyła jednak apel nauczycielki.

Sześciolatek miał być agresywny na lekcjach

Do postrzelenia kobiety doszło 6 stycznia w szkole podstawowej Richneck w mieście Newport News w stanie Wirginia. W przerwie między zajęciami sześcioletni uczeń wyjął broń z plecaka i wymierzył ją w kierunku 25-letniej Abby Zwerner. Z raną postrzałową klatki piersiowej kobieta trafiła do szpitala, gdzie nadal przebywa. Policja twierdzi, że zdarzenie było celowym działaniem.

W stanie Wirginia 6-latek postrzelił nauczycielkę podczas przerwy w zajęciach Reuters

"The Washington Post" dotarł do informacji, które mogą rzucać nowe światło na sprawę. Gazeta cytuje wiadomość jednego z nauczycieli, pozyskaną od lokalnego nauczycielskiego związku zawodowego Newport News Education Association, w której pedagog opisuje problemy z zachowaniem dziecka.

Chłopiec miał napisać liścik do nauczycielki

Nauczyciel (jego dane nie zostały upublicznione - red.) miał stwierdzić, że administracja szkoły zlekceważyła obawy dotyczące zachowania sześciolatka i że placówka nie była w stanie się nim odpowiednio zająć. Chłopiec miał kiedyś napisać liścik do Zwerner, w którym stwierdził, że jej nienawidzi, chce ją podpalić i patrzeć, jak umiera. 25-latka miała poinformować o tym władze szkoły, ale placówka nie podjęła żadnych działań.

Do innych niepokojących sytuacji miało dojść, gdy chłopiec rzekomo rzucał różnymi przedmiotami w klasie, w tym meblami, zmuszając innych uczniów do schowania się pod ławkami, a także gdy zabarykadował drzwi, nie pozwalając nikomu opuścić sali. Z relacji nauczyciela wynika też, że chłopiec nie otrzymywał pomocy, której potrzebował w czasie swoich wybuchów agresji, a czasami widziano go, jak błąkał się po szkole bez nadzoru. Prawdziwość wydarzeń z relacji pedagoga, opisywanych przez gazetę, nie została potwierdzona przez szkołę ani policję.

Zwerner "prosiła o pomoc kilkukrotnie"

"The Washington Post" cytuje też wiadomości, które pozyskał od małżonka jednego z nauczycieli szkoły, które pracownicy placówki mieli wysłać do kuratora sądowego George'a Parkera niedługo po strzelaninie. Wskazują w nich, że Zwerner "prosiła o pomoc kilkukrotnie", zarówno tuż przed samym zdarzeniem, jak i w ciągu całego poprzedniego roku szkolnego. Nie sprecyzowano jednak, o jaką dokładnie pomoc prosiła albo do kogo kierowała swoje prośby.

W dodatku, jak przekazał kurator Parker, w dniu, w którym doszło do postrzelenia, szkoła otrzymała informację o tym, że chłopiec ma ze sobą broń. Przeszukano jego plecak, ale jej nie znaleziono. Szef miejscowej policji Steve Drew powiedział, że policjanci nie byli poinformowani o tych przypuszczeniach przed zdarzeniem.

Rodzice zazwyczaj przychodzili do szkoły z chłopcem

Policja i władze szkoły odmawiają komentarza na temat domniemanych niepokojących zachowań, jakie chłopiec miał przejawiać, ze względu na jego wiek i trwające dochodzenie. Drew przekazał jednak, że policja przyjrzy się zarzutom o nieodpowiednie zachowanie sześciolatka.

Rodzina chłopca przekazała w oświadczeniu z ubiegłego tygodnia, że to dziecko z "poważną niepełnosprawnością", a jedno z rodziców zazwyczaj uczestniczyło w lekcjach razem z nim. W tygodniu, w którym doszło do postrzelenia, żadne z nich nie było jednak w szkole. "Będziemy żałować naszej nieobecności do końca życia" - napisali.

Autor:pb//az