Świat Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy Źródło wideo: Facebook/ Elijas Anatolijus Markauskas Źródło zdj. gł.: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook

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Jak poinformował ksiądz Elijas Anatolijus Markauskas z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, zdarzenie miało miejsce w nocy z 11 na 12 listopada przed kościołem przy ulicy Dominikańskiej.

Duchowny udostępnił w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim dwóch mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wstaje z ławki i po chwili wraca, trzymając w rękach figurę Jezusa. Następnie rozbija ją na ulicy. Obaj mężczyźni oddalają się z miejsca zdarzenia. Na nagraniu słychać między innymi śmiech i wulgaryzmy.

Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook

Figura Jezusa została zerwana z drewnianego krzyża, umieszczonego na murze dziedzińca Sanktuarium.

Policja przesłuchała mężczyznę

Policji udało się już ustalić tożsamość mężczyzny oraz go przesłuchać. Otrzymał formalne zawiadomienie o zarzutach. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania dokumentu tożsamości - przekazał litewski portal Lrytas, powołując się na policję. Jak dodano, postępowanie jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia miejsca kultu religijnego.

Media zwracają również uwagę, że podejrzany w momencie zdarzenia prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Nie ujawniono tożsamości osób z nagrania. Wiadomo, że mężczyźni rozmawiali ze sobą w języku angielskim.