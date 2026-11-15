Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy

|
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy
Źródło wideo: Facebook/ Elijas Anatolijus Markauskas
Źródło zdj. gł.: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policja ustaliła tożsamość i przesłuchała podejrzanego o zniszczenie figury Jezusa przed wileńskim kościołem - przekazał litewski portal Lrytas. Zdarzenie zarejestrowały kamery, a nagranie udostępnił w mediach społecznościowych ksiądz.

Jak poinformował ksiądz Elijas Anatolijus Markauskas z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, zdarzenie miało miejsce w nocy z 11 na 12 listopada przed kościołem przy ulicy Dominikańskiej.

Duchowny udostępnił w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim dwóch mężczyzn. W pewnym momencie jeden z nich wstaje z ławki i po chwili wraca, trzymając w rękach figurę Jezusa. Następnie rozbija ją na ulicy. Obaj mężczyźni oddalają się z miejsca zdarzenia. Na nagraniu słychać między innymi śmiech i wulgaryzmy.

Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy
Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy
Wilno. Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Mężczyzna zdjął z krzyża figurę Jezusa i rozbił ją na ulicy w Wilnie
Źródło zdjęcia: Elijas Anatolijus Markauskas/facebook

Figura Jezusa została zerwana z drewnianego krzyża, umieszczonego na murze dziedzińca Sanktuarium.

Policja przesłuchała mężczyznę

Policji udało się już ustalić tożsamość mężczyzny oraz go przesłuchać. Otrzymał formalne zawiadomienie o zarzutach. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania dokumentu tożsamości - przekazał litewski portal Lrytas, powołując się na policję. Jak dodano, postępowanie jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia miejsca kultu religijnego.

Media zwracają również uwagę, że podejrzany w momencie zdarzenia prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Nie ujawniono tożsamości osób z nagrania. Wiadomo, że mężczyźni rozmawiali ze sobą w języku angielskim.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
WilnoLitwa
Czytaj także:
46 min
pc
Premiera"Kiedy ginie dziennikarz, nie chodzi o to, co napisał, ale czego jeszcze nie napisał"
Superwizjer
Protesty w Pradze
Czesi wyszli na ulice. Masowy protest, domagają się przeprosin i zmian
Polska
Władimir Putin, Donald Trump
Chiny o spotkaniu Trumpa, Putina oraz Xi. Krótki komunikat
Świat
Palczewice. Policja w okolicy miejsca odnalezienia ciała kobiety
Estonia zamyka granicę z Rosją, raport po sabotażu na kolei, informacje ws. Emilii Koprowskiej
WARTO WIEDZIEĆ
GettyImages-2305276010
Nie straciła choćby seta. Rewelacyjna Andriejewa mistrzynią WTA Finals
EUROSPORT
imageTitle
Niesamowity mecz w Madrycie. Anglia przerwała serię mistrzów świata
EUROSPORT
imageTitle
Lekcja futbolu w Dniu Króla. Koszmarne 11 minut Włochów
EUROSPORT
Michał Przedlacki
Przedlacki: nie słyszałem żołnierza gotowego oddać Donbas
Polska
Akcja ratunkowa w Tatrach
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystę porwała lawina
Polska
imageTitle
Ronaldinho wrócił na boisko. "Wspaniale było tu zagrać"
EUROSPORT
imageTitle
Prezes PZPN wdał się w kłótnię z kibicami. "Ale my gramy?"
EUROSPORT
Rafał Brzoska
Brzoska: nie potrafię zrozumieć, jak można nie usiąść do stołu
Polska
imageTitle
Kolejne osłabienie Polek przed meczem ze Szwecją
EUROSPORT
imageTitle
Nie ma mocnych na Bogdankę. Jednostronny hit
EUROSPORT
2026-11-15T171441Z_1_LWD853515112026RP1_RTRWNEV_C_8535-POPE-LATAM-PERU-HELICOPTER-MOMENT-0003
Papież na pokładzie wojskowego śmigłowca. Nagranie
Świat
Łukasz Żal ze Złotą Żabą za zdjęcia do filmu "Ojczyzna"
Złota Żaba dla Łukasza Żala za zdjęcia do "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego
Justyna Kobus
jesien liscie deszcz shutterstock_2502492827
Stoimy w obliczu przedzimia. Zanim nadejdzie, czeka nas frontowa pogoda
METEO
1 godz 6 min
Donald Tusk SZCZECIN OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP
Niespodziewany ruch Tuska i kłopot dla PiS. "Nawet jeśli to zagrywka PR-owa..."
W kuluarach
imageTitle
Rozegrali pierwszy mecz od czasu tragedii. "Zawsze w naszych sercach"
EUROSPORT
imageTitle
Kadrowicze dotarli do Wrocławia. Kibice nie odwrócili się od nich
EUROSPORT
imageTitle
Szwedzi na luzie przed meczem z Polską. Dostali wolną niedzielę
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Czekają nas długie godziny z silnym wiatrem
METEO
imageTitle
Zverev nie zostawił złudzeń. Debiutant bezradny
EUROSPORT
Granica estońsko-rosyjska
Zamykają granicę z Rosją. Powodem "jednoznaczne dowody"
Świat
1 godz 14 min
Anatolij Kaszpirowski
Kaszpirowski i inni, czyli o fenomenie uzdrowicieli w ZSRR
Sekcja Archeo
Obraz "Chataigniers en fleurs" Vincenta van Gogha
Obraz van Gogha może pobić aukcyjny rekord. Nie był pokazywany od 50 lat
BIZNES
Polscy kibice
Awantura po klęsce z Rumunią. Ponad 100 Polaków zatrzymanych
EUROSPORT
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
W domu wybuchł piec. Ranny mężczyzna
WARSZAWA
Koniunkcja Jowisza i Marsa, okolice Lubrańca
Następna taka koniunkcja będzie w 2029 roku. Warto spojrzeć w niebo
METEO
Niedźwiedź niosący minę z popularnego wpisu
FAŁSZ"Spotkanie miśka sapera nie jest równe zeru"? Co zarejstrowała fotopułapka
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica