10 lat zakazu dla Willa Smitha. Oświadczenie aktora

Will Smith dostał zakaz udziału przez 10 lat w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym gali rozdania Oscarów - przekazano po posiedzeniu jej rady gubernatorskiej. To konsekwencje spoliczkowania przez Smitha komika Chrisa Rocka na scenie podczas ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. Smith wydał świadczenie, w którym przekazał, że "akceptuje i szanuje decyzję Akademii".

Smith przeprosił, zrezygnował z członkostwa w Akademii

Podczas ceremonii rozdania Oscarów pod koniec marca Will Smith wszedł na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego. Była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate. Departament Policji w Los Angeles przekazał, że Chris Rock odmówił zgłoszenia sprawy na policję.