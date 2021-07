Babaryka usłyszał wyrok. Obrona: zarzuty zostały sfabrykowane

Sąd w Mińsku skazał we wtorek Wiktara Babarykę na 14 lat więzienia - donosi agencja Reutera. Były bankier i opozycjonista w ubiegłym roku zamierzał stanąć do wyborów prezydenckich przeciwko Alaksandrowi Łukaszence. - Nie mogę przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem - mówił tydzień temu w sądzie.

"Nie mogę przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem"

- Bez względu na to, że najpewniej przyznanie się do przestępstw, których nie popełniłem, byłoby właściwsze z punktu widzenia korzyści materialnych, nie mogę przyznać się do przestępstw, których nie popełniłem. W ramach naszej komunikacji (ze współpracownikami - red.) nie dopuszczono ani do jednego nie tyle nielegalnego działania albo przymusu, ale nawet nie dopuszczono do żadnej aluzji co do możliwości popełnienia nielegalnych działań - powiedział Babaryka, cytowany przez białoruski portal Nasza Niwa.