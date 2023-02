Więził córkę w pokoju. Kiedy usłyszała służby, zaczęła walić w drzwi

Nie odzywała się przez kilka dni. To zaniepokoiło 23-latka z Mediolanu. Zgłosił karabinierom, że nie ma kontaktu ze swoją 20-letnią dziewczyną. Funkcjonariusze dotarli do mieszkania jej ojca. - Proszę, pomóżcie! - usłyszeli zza jednej ze ścian, kiedy zaczęli przeszukiwać pomieszczenia po kolei. Okazało się, że 52-latek więził swoją córkę. Obrażenia ciała dziewczyny wskazują na to, że znęcał się nad nią fizycznie.