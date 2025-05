"Skarb narodowy" Wietnamu połamany przez turystę

Wietnam, miasto Hue na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Bezcenny tron służył ostatniej wietnamskiej dynastii Nguyen.

Turysta został zatrzymany i przewieziony na badania psychiatryczne.

Na zdarzenie zareagował wicepremier Wietnamu.

Do incydentu doszło w sobotę w Pałacu Thai Hoa w dawnej stolicy Wietnamu, pełnym zabytków mieście Hue. Jak podaje "Vietnam News", około godz. 12 42-letni Wietnamczyk, którego tożsamości nie podano do wiadomości publicznej, zakupił bilet wstępu do pałacowego kompleksu. Podczas zwiedzania, będąc w pomieszczeniu, w którym znajduje się tron uznawany za wietnamski "skarb narodowy", minął barierki, wszedł w odgrodzony obszar i wspiął się na ten zabytek. Wówczas zaczął coś wykrzykiwać, po czym uszkodził lewy podłokietnik tronu, łamiąc go na kilka części.

Połamał skarb narodowy

Policja poinformowała, że mężczyzna, który uszkodził tron, wykazywał "objawy poważnego odurzenia" w trakcie zatrzymania. Wskazano, że z powodu swojego nieracjonalnego zachowania przewieziony na badania psychiatryczne.

W poniedziałek wicepremier Wietnamu Mai Van Chinh wezwał lokalne władze do natychmiastowej oceny stanu technicznego uszkodzonego zabytku oraz do przyjrzenia się sprawie i wyciągnięcia wniosków, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. "Vietnam News" przekazał, że na miejscu zaostrzono już środki bezpieczeństwa "z naciskiem na ochronę artefaktów i skarbów narodowych".

Pałac Thai Hoa określany jest jako najważniejszy budynek miasta. Z kolei uszkodzony tron pochodzi z czasów ostatniej cesarskiej dynastii Wietnamu - Nguyen, która panowała od 1802 do 1945 roku.