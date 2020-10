Pierwsza podróż nowego premiera. Wizja "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku"

Zgodnie z oczekiwaniami Suga i Phuc doszli do wstępnego porozumienia dotyczącego umożliwienia eksportu japońskiego sprzętu wojskowego i technologii do Wietnamu. W ostatnich latach Tokio zabiegało o zwiększenie współpracy w tej dziedzinie z państwami Azji Południowo-Wschodniej.

Wizyta w Wietnamie jest pierwszą zagraniczną podróżą nowego premiera Japonii, odkąd w połowie września objął to stanowisko po ustąpieniu swojego poprzednika Shinzo Abego. Suga przybył do Wietnamu w niedzielę, a we wtorek uda się do Indonezji.